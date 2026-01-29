Curiosidades

La sorpresa de un youtuber al encontrar una publicidad uruguaya en China: mirá el video

El youtuber y creador de contenido Gabino Silva protagonizó un curioso momento mientras visitaba la ciudad de Shanghái, en China.

En el video publicado este miércoles, Silva mostró cómo es la vida en la capital china, y se sorprendió al encontrarse con una publicidad de carne uruguaya. “Estoy muy impactado con lo que acabo de ver. Estoy anonadado”, soltó al ver la pantalla que refleja a los jugadores de la selección uruguaya promocionando la carne. “Muy loco, mucha guita hay ahí”, remarcó. “Andá a saber cuánta guita sale publicitar ahí”, agregó.

El influencer, que cosecha más de 800 mil suscriptores en YouTube, ponderó el vínculo comercial entre China y nuestro país: “Estos uruguayos les están vendiendo carne a los chinos. Son unos cracks”. “Ya veo que te cruzás un chino comprando carne por Malvín Norte”, bromeó.