La salida a bolsa de SpaceX crea miles de nuevos millonarios entre sus empleados

La histórica salida a bolsa de SpaceX bajo el ticker SPCX no solo consolidó a Elon Musk como el hombre más rico del planeta, sino que también desencadenó uno de los mayores eventos de creación de riqueza corporativa registrados en la industria tecnológica.

La estrategia aplicada durante años por la compañía aeroespacial, basada en complementar los salarios con acciones y opciones sobre acciones, permitió que miles de trabajadores participaran directamente del crecimiento de la empresa fundada por Musk.

Según análisis financieros publicados por medios especializados y firmas de inversión, más de 4.400 empleados y exempleados de SpaceX superaron el millón de dólares en patrimonio gracias a la revalorización de sus participaciones tras la oferta pública inicial (IPO).

Una riqueza que alcanzó a toda la organización

Uno de los aspectos más destacados del fenómeno es que los beneficios no quedaron concentrados únicamente en altos ejecutivos o ingenieros de Silicon Valley.

La política de compensación accionaria de SpaceX alcanzó a trabajadores de distintos niveles de la organización, incluyendo técnicos, soldadores, personal de cocina, operadores logísticos y tripulaciones de los barcos encargados de recuperar cohetes y cápsulas en alta mar.

Dentro del grupo de nuevos millonarios también emergió un selecto círculo de aproximadamente 400 empleados cuyo patrimonio superó los 100 millones de dólares tras la salida a bolsa.

Historias de empleados que apostaron por SpaceX

Entre los casos que ilustran el impacto de la operación figura el de Trevor Hise, exingeniero de lanzamientos que ingresó a SpaceX como pasante en 2011.

A lo largo de doce años acumuló más de 100.000 acciones de la compañía. Con la valoración alcanzada tras la IPO, su participación supera los 13,5 millones de dólares, lo que le permitió pasar a una situación de semirretiro a los 37 años.

Otro caso es el de Gavin Petit, ingeniero que trabajó en SpaceX entre 2012 y 2023 y que optó sistemáticamente por recibir sus bonos anuales en acciones en lugar de efectivo. Actualmente posee más de 50.000 títulos de la empresa valorados en varios millones de dólares.

De soldador a millonario

La historia de Juan Hernández se ha convertido en una de las más comentadas tras el debut bursátil.

El inmigrante mexicano ingresó a la compañía en 2015 como soldador, percibiendo un salario de 28 dólares por hora. Recibió inicialmente un paquete de acciones valorado en 10.000 dólares y posteriormente continuó adquiriendo títulos mediante descuentos automáticos de su nómina.

Tras la salida a bolsa, su patrimonio superó el millón de dólares, lo que le permitió abandonar la empresa y emprender un negocio propio en el sector inmobiliario.

La apuesta de los trabajadores del mar

También figura entre los beneficiados Maryellyn Musselman, exoficial de ingeniería marina que trabajó en los barcos de recuperación de SpaceX.

Durante años destinó voluntariamente el 10% de cada salario a la compra de acciones de la compañía. Esa decisión terminó convirtiéndola en millonaria gracias al crecimiento sostenido de la empresa.

Un fondo multimillonario entre empleados

La magnitud de la riqueza generada fue tal que, en los meses previos a la salida a bolsa, más de 100 empleados de SpaceX decidieron organizarse para contratar servicios conjuntos de gestión patrimonial.

Según los reportes financieros, el grupo llegó a concentrar participaciones valoradas en cerca de 5.000 millones de dólares, con el objetivo de recibir asesoramiento profesional para administrar el nuevo patrimonio generado por la operación.