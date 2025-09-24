Curiosidades

La roca: lo derribó un auto, se levantó como si nada y le rompió los vidrios a mano limpia

Pasadas las 20:00 horas de ayer, un accidente de tránsito como tantos otros se produjo en la localidad de Banda de Río Salí, en la provincia argentina de Tucumán.

El choque ocurrió en la esquina de las calles Diagonal Paz y 9 de Julio, donde un automóvil tocó a una motocicleta y la derribó junto a su tripulante.

Enojado y aparentemente ileso, el motorista se levantó de inmediato y confrontó a los dos ocupantes del coche, altercado al que se sumaron algunos transeúntes y dos guardias municipales.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el sujeto, demostrando una gran fuerza física y resistencia a los impactos, aplica sendos puñetazos sobre el parabrisas trasero y una ventanilla del auto, rompiendo ambos vidrios con pasmosa facilidad.

Un accidente de tránsito ocurrió anoche en la intersección de Diag. Paz y 9 de Julio, en Banda del Río Salí. Esto provocó un altercado que requirió la intervención policial y de vigías. pic.twitter.com/X5R4awAxdc — Centro de Monitoreo BRS (@MonitoreoBrs) September 24, 2025

Sin embargo, más allá de la insensibilidad al dolor, fruto del brote de adrenalina del momento, el individuo experimentó lesiones que fueron tratadas en una policlínica cercana, según consigna el medio local El Tucumano.

El video circuló rápidamente en redes, y el motociclista se ganó el apodo de “Mano de Piedra”, en referencia al panameño Roberto Durán, famoso campeón de boxeo.