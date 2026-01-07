Policiales

La rifa del banco: una mujer perdió miles de dólares en nueva modalidad de estafa

En los últimos años, la diminución del uso del dinero en efectivo y el aumento de las transacciones online dio lugar a un curioso —aunque no inesperado— fenómeno: los delincuentes también se digitalizaron, y las estafas por mensajería, redes sociales o llamadas telefónicas se incrementaron.

Así, al ya conocido “cuento de los billetes” se sumaron el "cuento del secuestro" y —más recientemente— el “cuento del abogado”. Ahora, según reporta la Jefatura de Policía de Soriano, se añade el “cuento de la rifa bancaria”.

A diferencia de las modalidades anteriores, esta estafa no implica comunicaciones telefónicas ni es tan “personalizada”, y utiliza como anzuelo las redes sociales.

De acuerdo con el citado informe policial, la víctima fue una mujer de 66 años residente en la localidad de Dolores, quien días atrás se topó en Facebook con una publicación tentadora: la rifa de un viaje con todos los gastos pagos, y exclusiva para los clientes de cierto banco.

La mujer, que cumplía con ese único requisito, ingresó a la publicación, cliqueó un enlace y fue conducida a un formulario en el que se le solicitaba que ingresara su usuario y contraseña del banco, con el supuesto fin de corroborar su identidad.

La víctima aportó los datos, y apenas minutos después recibió una notificación de su aplicación bancaria: se había hecho desde su cuenta una transferencia por 2.900 dólares.

En ese momento la mujer supo que había sido embaucada y se dirigió a la Seccional 5ª de Soriano para radicar la denuncia. El caso está siendo investigado.