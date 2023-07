Política

La respuesta de Sebastián Sabini a Manini: “Este tipo de expresiones no me amedrentan”

El senador Guido Manini Ríos difundió este lunes entre militantes de Cabildo Abierto (CA) una carta en la que apuntó a varios frentes, incluido el Poder Ejecutivo, el programa periodístico Santo y seña, blancos y colorados (sin identificar) y también contra el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini, quien respondió a la acusación del excomandante en jefe del Ejército Nacional.

En la carta dirigida a militantes el líder de CA, expresó: “Se suben al carro algunos frentistas como Sabini y, sin aparecer, blancos y colorados empeñados en demostrar que Cabildo es tan corrupto como ellos”.

Sabini, quien integra la Comisión de Vivienda del Senado, ha sido uno de los dirigentes políticos más críticos con la gestión de Irene Moreira como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y a principios de junio señaló que el Frente Amplio había detectado al menos 47 casos de viviendas que fueron adjudicadas directamente.

Este domingo, el senador del Frente Amplio fue entrevistado para el informe de Santo y seña, y volvió a insistir en la cantidad viviendas adjudicadas de forma irregular destinadas a militantes de CA.

“De esas 47 adjudicaciones, no quiere decir que finalmente se hayan entregado esas casas. El ministerio, cuando vino a la Comisión, reconoció que desde julio de 2022 a mayo de este año se adjudicaron 13 viviendas. De esas 13 se habrían entregado cinco concretamente y algunas de esas, si bien fueron adjudicadas y entregadas, se devolvieron. De nuevo, para un militante de Cabildo Abierto”, dijo Sabini entrevistado por Santo y seña.

Y tras la mención de Manini Ríos en la carta, el senador frenteamplista también salió a responder: “Senador Guido Manini Rios: No me subo a ningún carro, este tipo de expresiones no me amedrentan. El Poder Legislativo ejerce la función de contralor sobre el Ejecutivo ante denuncias graves, estos son los hechos. El caso del informe de ayer en Santo y seña es el Nº 15, esperamos la respuesta del ministerio para seguir analizando”.

Posteriormente, Sabini divulgó documentos referidos a las adjudicaciones referidas y opinó que “es inexplicable que director nacional de Vivienda”, que firmó esas adjudicaciones, permanezca en el cargo.

