La respuesta de Orsi cuando le preguntaron si Daniel Martínez sería ministro suyo

El excandidato a presidente de la República por el Frente Amplio, Daniel Martínez, realizó este jueves un acto en La Teja para lanzar la nueva agrupación que integra, denominada No te Rindas, y que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi.

El dirigente canario estuvo en el acto, y dijo en una rueda de prensa que Martínez “es un compañero que se puso a la orden para salir a trillar”, y que durante la campaña su rol será a la par del que cumplen referentes de otros sectores del Frente Amplio.

Orsi también fue consultado sobre si Martínez ocuparía lugar en un eventual gabinete en caso de que fuera electo presidente. “No sé, voy a ver. Ya lo hizo [por ser ministro], y lo hizo muy bien. Fue intendente y lo hizo muy bien. Eso vendrá después y el Frente es el que resolverá; los sectores resolverán. Hoy es un compañero de militancia de esos que no tienen pausa. Y en algunos temas específicos, un aporte imprescindible”, afirmó.

Antes había dicho que “es un hombre de gestión”, y destacó sobre todo su conocimiento para el área de la petrolera Ancap. “Fue presidente de Ancap, ministro de Industria, senador de la República e intendente de Montevideo, con gestión probada. Él siguió metido en los temas de innovación y de industria. Por ejemplo, yo cuando tengo alguna duda con los temas de Ancap, es el primero al que tengo que llamar”, dijo el precandidato.

Reforma educativa: “José Pedro Varela hubo uno solo”

Orsi también cuestionó la Transformación Educativa promovida por el gobierno.

Dijo que se deben amplificar “las cosas que funcionan”, y mencionó las escuelas de tiempo completo, formar más maestros, la educación de la primera infancia y la universidad en el interior. “Creo que no hay que estar inventando la pólvora. José Pedro Varela no somos todos, hubo uno solo. Y hay cosas que sabemos que funcionan. A mí me gustaría empezar por las cosas que sabemos que funcionan”, señaló.

Y apuntó: “Pensar que vas a hacer una transformación en infraestructura vial sin consultar a un ingeniero es lo mismo que pensar que vas a hacer una transformación en educación sin consultar a los docentes”.

El precandidato evitó responder de forma directa sobre si daría marcha atrás con los cambios implementados por el gobierno, pero afirmó que se debe “dejar de andar inventando todos los meses propuestas nuevas que no sabés de dónde salen”. “Lo que funciona hay que potenciarlo, y en lo que no funciona, volver a lo que teníamos”, dijo.

Además atacó de forma directa una de las promesas electorales del oficialismo. “Me anunciaron 136 liceos e hicieron seis. Para muestra basta un botón. Todo lo que quieras, cambiar el nombre de la asignatura, cambiamos la cantidad de horas... Ahora, si me decís que vas a hacer 136 liceos, ganás una elección con eso y hacés seis, ¿qué querés?”, cuestionó, y señaló también que hubo un recorte presupuestal.

