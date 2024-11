La respuesta de Orsi ante ausencia de Astori como “fiel de la balanza” del FA: “Estoy yo”

Elecciones 2024

El candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, habló este martes en otra de las pocas entrevistas que ha brindado el dirigente político a los medios de comunicación.

El frenteamplista fue entrevistado por el noticiero central de VTV Noticias. A pocos días de debatir con su contendiente, Álvaro Delgado, el presidenciable de la coalición de izquierda intensificó su agenda mediática y brindará dos entrevistas más este miércoles a En Perspectiva y Así nos va (radio Carve).

Sobre seguridad, o inseguridad, el candidato mencionó que también existen variables de “salud mental” y la “pérdida de referencia sobre la vida y la muerte”.

En este sentido, profundizó sobre las raíces sociales que pueden generar que los jóvenes terminen por delinquir.

A su vez, mencionó que cuando alguien entra a la cárcel con problemas de adicción, sale muchas veces peor. “Es una bola de nieve”, manifestó.

“Viene creciendo y no nos puede pasar que el Estado se retire del territorio. La clave está en el territorio. No hay que ser soberbio en este tema. No se resuelve solo con equipos de seguridad del Ministerio del Interior. Tienes que rehabilitar, brindar acceso a la justicia, mejorar el servicio de los defensores de oficio”, añadió, entre otras variables como la propuesta de sumar 2.000 efectivos policiales más.

Sobre la propuesta de una mesa de diálogo sobre seguridad que llevó adelante el gobierno, Orsi dijo que “más vale que se den cuenta, aunque haya sido tarde”. No obstante, señaló que costó generar confianza entre los actores por las discrepancias políticas que se manejaron previamente en el manejo de la seguridad, en particular las críticas a la gestión del Frente Amplio.

Sobre la potencialidad de ser presidente, dijo que lo hará como cuando fue intendente de Canelones y gobernará dialogando con todos los partidos.

Ante las acusaciones de parte del oficialismo sobre la falta de Danilo Astori para la conducción económica y de que se está ante un Frente Amplio “corrido a la izquierda y dominado por los radicales”, el presidenciable respondió: “A mí me respalda una historia y una trayectoria. Para mí es cierto y es claro que la verdad no la tengo en un puño”.

“No está Astori que fue un fiel en la balanza reconocido por José Mujica, incluso”, comentó el periodista Nicolás Nuñez.

“Pero estoy yo. Es mi palabra y es mi compromiso. Y es mi equipo. Los tirones a la interna de un partido político existen siempre. Los 15 años de gobierno del Frente mostraron que el cuco de la estabilidad y el equilibrio macroeconómico no está más”, valoró.

