La respuesta de Lacalle sobre su vínculo con Bianchi y el reclamo al FA por las críticas

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se manifestó sobre varios temas este lunes tras participar de la inauguración del puente que unirá las localidades de Cebollatí, de Rocha, y la Charqueada, en Treinta y Tres.

Entre los variados asuntos sobre los que respondió el primer mandatario, se refirió a la polémica generada después de lo expresado por la senadora Graciela Bianchi sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que provocó un pedido de disculpas del parte del gobierno uruguayo al gobierno de España.

Bianchi había expresado en su cuenta de Twitter el domingo 24 de julio lo siguiente: “Debe leerse: con el PSOE se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción. Pero ganó el PP”.

Sobre las declaraciones realizadas por Bianchi en referencia al PSOE, Lacalle Pou confirmó que tras el episodio mantuvo una conversación con la legisladora, tal como informó el diario El País.

“En temas políticos y personales con Graciela yo tengo un muy buen vínculo, una buena relación. Nunca nos han escuchado hablar de nadie, ser críticos. Ser firme con las ideas y suaves con las personas. En Uruguay el presidente de la República tiene dos características: es jefe de Gobierno y jefe de Estado. El jefe de Estado es el que se relaciona con otros países. Mal le haríamos a un vínculo con un gobierno, que me puede gustar mucho, poquito o nada, pero no depende de mí. Depende en este caso de los españoles. Tenemos vínculos históricos con España y no vale la pena ahondar en matices o diferencias. Tenemos muy buen vínculo con España”, resumió el presidente.

Con respecto a las críticas de la oposición por la Rendición de Cuentas, Lacalle Pou respondió que el Frente Amplio “cualquier cosa que hagamos le va a pegar”.

“No me extraña. Lo bueno es discutir con hechos, con números, con acciones. Para eso fue el Ministerio de Economía al Parlamento, para discutir. No digo que no tengan razón en nada, porque tampoco somos los dueños de la razón. Pero a veces cansa cuando cualquier cosa está mal hecha. No escuché a ningún miembro de la oposición alegrarse porque tenemos un nivel de desempleo en los mejores niveles desde hace seis o siete años. O que tenemos una inversión extranjera directa que creció 150% y mucho de ese dinero se volcó para generar empleo genuino de nuevo en Uruguay”, afirmó el presidente.

