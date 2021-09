La respuesta de Alfie a la propuesta de CA sobre usar fondos del FMI para asentamientos

Política

El director de la Oficina Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, respondió en un hilo de Twitter a la propuesta de Cabildo Abierto para usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) en lugar de sacar recursos del Instituto Nacional de Colonización como fondos para atender y realojar a familias de los asentamientos.

Sobre fines de agosto, el Fondo Monetario Internacional aprobó una histórica asignación de fondos para sus países miembros, que involucró un monto de US$ 650.000 millones y que fueron entregados a los países en forma de DEG.

El economista Luciano Magnifico, de la consultora Exante, explicó en En Perspectiva que los DEG son activos de reservas internacional creados por el FMI para complementar las reservas de los países.

“No son una moneda en si mismos, sino que refieren a un derecho frente a otras monedas. Es decir, que los tenedores de estos instrumentos pueden canjear los DEG por un conjunto de monedas llamadas de ‘libre uso’, que son las que se usan habitualmente en las transacciones internacionales y referencia de los mercados financieros (dólar, euro, el yen, el yuan y la libre esterlina”, señaló Magnifico.

Alfie, por su parte, escribió que la asignación DEG decidida por el FMI “constituye un activo de reserva del país y al mismo tiempo un pasivo de largo plazo por el mismo importe”. Explicó que con el activo se cobran intereses y con el pasivo se pagan, con tasas iguales que tiene como resultado un saldo “neto de intereses que es cero”.

A su vez, aclaró que el estatuto del FMI establece que esos fondos son para “atender situaciones de problemas de balanza de pagos, es decir otorgar liquidez en momentos complicados y en este caso se dice de preferencia para la compra de vacunas”.

El economista además sostuvo que mientras ese dinero no se utilice es “un mero asiento contable” y en caso de utilizarlo implicará la contracción de otra deuda o el pago de un rescate a través de las reservas internacionales.

“Ni la asignación y menos el desembolso del dinero constituye un ingreso fiscal como erróneamente se ha dicho”, argumentó Alfie.

El jerarca agregó que esos activos y pasivos son contabilizados por el Banco Central del Uruguay (BCU), por lo que “una eventual utilización” de esos fondos es del BCU, no del gobierno central.

“Suponiendo que el BCU le pasa dinero al gobierno central y éste aumenta sus gastos o directamente que sin pasarle el dinero se expande su gasto en el mismo monto que el ‘ahorro’ de intereses, se estaría agravando la presión al fortalecimiento del peso además de ser más déficit y deuda”, indicó.

Sobre la propuesta presentada por Cabildo Abierto de hacer uso de los US$ 585 millones que el FMI asignó a Uruguay como reserva en caso de requerir el dinero, Alfie señaló: “Si el BCU desembolsa los US$ 585 millones (que pasaron a integrar sus reservas internacionales) y con eso ‘desarma’ parte de su stock de letras de regulación monetaria es lo mismo que ya puede hacer hoy con sus reservas internacionales y ahorro o no de intereses es muy parecido dado el rendimiento de los activos de reserva”.

“El eventual ahorro de intereses le pertenece al BCU y no al gobierno central y, de todos modos el BCU seguirá con déficit parafiscal. A menos que pensemos en algún tipo de contabilidad creativa como Argentina el BCU no puede pasarle el dinero al gobierno central”, argumentó.

