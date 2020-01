La reflexión de Cristina Fernández luego de ver el documental del fiscal Alberto Nisman

Internacionales

La expresidenta argentina y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, reflexionó en su página web sobre la serie/documental que publicó la plataforma Netflix sobre la polémica muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.

La expresidenta tituló su reflexión de esta manera: "La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix".

La expresidenta expresa que con anterioridad a ver el documental tenía un prejuicio. La razón es simplemente por el hecho de que el productor era inglés y la plataforma americana en un tema como el de Nisman. Sin embargo, comprobó que el documental tiene "objetividad y honestidad intelectual".

"Si antes de ver este documental alguien me preguntaba qué opinaba del trabajo de la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra... chapeau. Recuerdo una idea que expresó en el documental, y que palabras más, palabras menos dice: "Una investigación, un expediente no se puede basar en expectativas, se basa en hechos y en pruebas". Creo que esa fue más o menos la frase o, lo que es más importante, el concepto", acotó.

Además de destacar que es una obra cinematográfica buena, también se refirió a lo jurídico. "Lo que pudo lograr Justin Webster que no es abogado, ni juez, ni tiene responsabilidades institucionales: mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias, sin inventar hechos que no existieron y menos aún desarrollar hipótesis y relatos sin pruebas que los sustenten y que, al hacerlo, las conviertan en verdades", aseguró.

Por otra parte, además de destacar el trabajo de los productores de la serie, se refirió a la labor de la justicia en este caso.

"La verdad... algo que nunca buscó ni Comodoro Py, ni la mayor parte del Poder Judicial que tuvo intervención -claro que con honrosas excepciones- en este caso. Ni tampoco, y no hace falta decirlo después de 26 años de impunidad, en la causa AMIA", aseguró.

Agrega que el documental logró "testimonios inéditos de servicios extranjeros", declaraciones y contradicciones de exmiembros del servicio de inteligencia nacionales que tuvieron actuación y vinculación directa en ambos casos y un trabajo de investigación que de ser abordados judicialmente se puedan llegar a conclusiones que tengan que ver con lo que realmente sucedió.

Finalmente, hace referencia a su excanciller Héctor Timerman, donde dice que le da tristeza ver y escuchar a esta persona que quiso que se conociera la verdad sobre el atentado de la AMIA.

"Dejó allí no sólo su testimonio, sino su legado de vida: 'Si hay algo que le quiero decir a mis nietas es que su abuelo hizo todo lo posible por encontrar la verdad de un caso importante. Y si hay algo que quiero transmitirles es que no sean cobardes nunca en la vida. Que, si tienen una causa, la sigan hasta el final... pase lo que pase y cueste lo que cueste'", narró la vicepresidenta de Argentina.

La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflixhttps://t.co/pNtvq9OctA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 20, 2020

