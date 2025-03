La reaparición de Ripoll: por qué se mantuvo en silencio y su análisis de la derrota

Política

No viene, vuelve

Cuatro días después de la asunción de Yamandú Orsi como presidente de los uruguayos, la excandidata a la vicepresidencia por la coalición republicana, Valeria Ripoll, volvió a dialogar con los medios de comunicación.

La exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) contó, en diálogo con Desayunos informales (Canal 12), por qué se mantuvo en silencio y analizó, a grandes rasgos, el detrás de los resultados del pasado 24 de noviembre, cuando Álvaro Delgado perdió las elecciones contra Orsi.

“Después de una derrota, digamos, o lo que fue el resultado del proceso que uno no lo espera, obviamente que hay que procesarlo, que hay muchas cosas para pensar. Me tomé ese tiempo de procesarlo; primero que nada, con mi familia, porque yo lo viví con mucha intensidad y muy acompañada. Entonces, me parecía que lo más importante primero era procesarlo en casa y también ir viendo qué iba a resolver el partido en cuanto a cuándo se iba a dar esa evaluación y el buscar los porqué y qué era lo que había sucedido”, dijo Ripoll.

Otro de los motivos del silencio de la secretaria de Adeom fue su convicción de que durante la transición entre los gobiernos de Luis Lacalle Pou y de Orsi “quienes tenían que estar en el centro del debate eran quienes estaban asumiendo”.

Si bien el Partido Nacional postergó la autocrítica de su derrota para después de las elecciones departamentales, la excandidata a vice aseguró que “no se puede buscar ni un responsable ni una única causa”.

“Cuando suceden estas cosas y vos venís de un gobierno que, para mí, ha sido muy bueno, con un gran presidente que tiene un liderazgo indiscutido, que tiene una aprobación como la que tiene, creo que realmente hay que sentarse con mucha tranquilidad a evaluar qué fue lo que sucedió que no le llegaste a la gente para que el gobierno tuviera continuidad, que creo que es lo más importante”, planteó la exdirigente sindical.

En esa línea, Ripoll arremetió contra el Frente Amplio (FA) y aseguró que “muy fácilmente engañan a la gente”, que tiene “desconocimiento”. “Les dicen que la intendencia hizo cosas y no el gobierno nacional; eso demuestra que falta resumir todo lo que se hizo y que a la gente le llegue de dónde vino”, dijo la dirigente blanca.

Para Ripoll, esa cercanía se genera “estando, obviamente, todo el período junto a la gente, con una militancia muy cercana en los barrios, en el asentamiento, en los lugares, en los colectivos sociales, en la militancia sindical”.

La exsecretaria general de Adeom aseguró que el FA “es un partido que está caminando hacia la hegemonía”.

“Cuando uno ve el gabinete, cuando uno ve quiénes están al frente del gobierno en muchos lugares, se da cuenta de que eso que yo digo desde hace mucho tiempo en cuanto a la utilización de los sindicatos, el rol de la Justicia, el de la propia Universidad de la República (Udelar) —viendo quiénes son los protagonistas de todo este gabinete y distintos directorios— demuestra la realidad de cómo se milita desde ahí y se trabaja para ganar militantes y elecciones”, expresó.

Según Ripoll, hijos de militantes blancos del interior que cursan sus estudios en la Udelar “dicen que no pueden decir o buscan que no identifiquen que son militantes del Partido Nacional porque les demoran más en corregir un trabajo final, y capaz que pierden uno o dos años en recibirse”.

En esa línea, la exdirigente sindical acusó al oficialismo de ejercer “adoctrinamiento desde la educación”, y ejemplificó con la designación de Elbia Pereira, quien fuera secretaria del Pit-Cnt, dentro del directorio de la Administración Nacional de Educación Pública y de Rodrigo Arim, exrector de la Udelar, como director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento.

“Estamos normalizando que esas cosas sucedan, que los decanos de la Udelar después pasen en una puerta giratoria al otro día de dejar sus cargos a los gobiernos. Entonces, esas evaluaciones, quizá, en el debate cotidiano faltan, pero implican nivel de poder y ese camino a la hegemonía”, aseguró Ripoll.