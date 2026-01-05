Locales

La razón por la que un elefante marino se recostó en una calle de la playa de La Aguada

Un elefante marino generó preocupación este domingo en la playa de La Aguada, en el departamento de Rocha, luego de abandonar la playa y desplazarse hacia la costanera y la vía pública, como consecuencia del fuerte temporal que elevó el nivel del mar, informó el medio local Inf Central.

El animal permanece desde hace varios días en la zona realizando su proceso natural de muda de piel, una etapa en la que estos ejemplares suelen permanecer en tierra firme durante largos períodos. Sin embargo, la crecida del océano redujo los espacios secos disponibles en la playa y lo obligó a buscar refugio en otros sectores, primero en el área de estacionamiento y luego en la calle.

La situación encendió las alertas entre vecinos, ambientalistas y autoridades, que pidieron a la población no acercarse ni intentar interactuar con el elefante marino. Para proteger al animal y evitar riesgos, se colocó un vallado perimetral que le permite mantenerse tranquilo mientras continúa con su proceso biológico.

La activista Ushi Kayfmann explicó a Inf Central que el desplazamiento fue una reacción directa al avance del mar provocado por el temporal. Según detalló, al no encontrar un lugar seco en la playa, el ejemplar se movió hacia el estacionamiento y, ante los intentos de delimitación del área con un cerco de seguridad, se asustó y cruzó momentáneamente hacia la ruta, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

El elefante marino continúa bajo monitoreo, mientras se reitera el llamado a la prudencia y al respeto por la fauna silvestre, recordando que se trata de un comportamiento natural y que la intervención humana puede generar estrés y poner en riesgo tanto al animal como a las personas.