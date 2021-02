La postura de Yamandú Orsi sobre la LUC le valió críticas de propios y ajenos

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, anunció ayer que no hará campaña contra la Ley de Urgente Consideración, en momentos en que el Frente Amplio apoya la recolección de firmas para derogarla.

"Si salgo a juntar firmas soy un irresponsable", dijo a Doble Click (Del Sol FM), en el sentido de que su tarea es gobernar y no tiene tiempo para otra cosa. Agregó que el referéndum contra la LUC "tiene más que ver con la política que con la cotidiana de la gente"

Ante la crítica en redes sociales de muchos militantes del Frente Amplio, que lo recriminaron especialmente por su frase sobre la LUC y la situación cotidiana de la gente, Orsi realizó luego una aclaración por Twitter.

"Ya firmé. A no confundirse y paren de confundir, ya me di cuenta que por la tarea que cumplo no tenga el tiempo para militar juntando firmas, no significa que esté a favor de la LUC.Y apoyo porque esta movida va más allá de una ley: es contra el debilitamiento del debate democrático", escribió.

Un poco antes, había compartido un tuit que aludía a la recolección de firmas del MPP Canelones. "Cuando la barra sale a militar no hay pandemia ni verano que la frene, ¡de nuevo en la cancha! ¡Gracias compañeros!", publicó.

Estas declaraciones le generaron a su vez críticas por parte del gobierno multicolor. "Ayer Andrade, hoy Orsi. Al sacarse la careta queda claro que lo que quieren es politiquería y quedar bien con el poder sindical. Por suerte el pueblo está del otro lado", afirmó el senador nacionalista Sebastián Da Silva.

La senadora Graciela Bianchi tambien le contestó. "¡Qué pena Yamandú! Eras la única persona en la que confiaba que podías revertir la radicalización del Frente Amplio, no obstante pertenecer al MPP; más aún, en algún momento pensé que podías transformarlo. Otra vez la fábula del escorpión y la rana", escribió.