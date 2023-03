La posibilidad de que Fossati sea apartada del caso Astesiano “es real”, dijo fiscal Gómez

Judiciales

El fiscal de Corte, Juan Gómez, afirmó este jueves, en entrevista con Canal 5, que la posibilidad de que Gabriela Fossati sea apartada del caso del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano “es real”.

“Acá me guio por la documentación, por el pedido expreso de un fiscal. Yo nunca recibí un pedido formal de Fossati”, aclaro Gómez.

De igual manera, el fiscal de Corte sostuvo que en su momento afirmó que creyó que no era “conveniente” que Fossati deje la investigación, pero que estos últimos acontecimientos, que involucran a la magistrada, le han hecho “replantearse” la situación.

“Con la causa principal culminada con el proceso abreviado, que fue un buen acuerdo de Fiscalía, han surgido una serie de situaciones que como director del servicio las tengo que tener muy en cuenta para tomar resoluciones, que no tengan dudas que las voy a tomar”, agregó Gómez.

En este sentido, el jerarca del Ministerio Público informó que “no más del lunes” va a comunicar el destino de Fossati. “Tenemos la obligación de organizar el trabajo para que se cumpla con objetividad, ecuanimidad e imparcialidad”, manifestó.

Por su parte, Gómez afirmó que no comparte los cuestionamientos que se le hicieron a Fiscalía por las actuaciones en el caso Astesiano. “Son cuestionamientos no fundados y que no reconocen el trabajo que se ha hecho”, sostuvo el fiscal de Corte y agregó: “Cuando tengo que tomar una resolución la tomo, y la tomo con mucha prudencia y calma, pero también con mucha determinación”.

Cuestionamientos de Graciela Bianchi

La senadora nacionalista Graciela Bianchi cuestionó este jueves la conducción de la Fiscalía General de la Nación que realiza Gómez y afirmó que existe “puja” de poder en la institución.

Bianchi dijo estar convencida de que las disputas son “heredadas” de la gestión del exfiscal de Corte Jorge Díaz.

Con respecto a esto, Gómez expresó que respetaba las palabras de la senadora pero que eso no quitaba su “franca oposición” con sus afirmaciones.

“Considero que no responden a la realidad de los hechos. Díaz no tiene nada que ver con la gestión que llevo adelante. No tengo ninguna situación de fiscales Díaz o anti-Díaz, si hay alguno que prefiere a un fiscal más que a otro ya es tema personal”, reconoció.

“Cuando me tenga que ir me voy a ir feliz, porque hice todo el esfuerzo que podía como técnico y ser humano para mi institución”, agregó.