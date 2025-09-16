La popularidad de Orsi supera la aprobación de su gobierno, según encuesta de Opción

Política

La última encuesta de Opción evalúa la popularidad del presidente de la República, Yamandú Orsi, entre julio y agosto 2025 y muestra que, a ocho meses del comienzo de la gestión, la mitad muestra “simpatía” hacia el exintendente de Canelones.

Por otro lado, un 15% de la población mostró “antipatía”, mientras que un 27% respondió que Orsi no le genera “ni simpatía ni antipatía”. Un 9% no sabe o no contesta.

Al evaluar según el voto emitido en octubre pasado, el 85% de quienes sufragaron a favor del Frente Amplio muestra hoy simpatía por el actual mandatario, contra un 5% de antipatía y 8% que no emite opinión formada. En la coalición republicana la simpatía es de 23%, la antipatía de 25% y la opción intermedia de 42%, contra un 11% de “no lo conoce / no sabe o no contesta”.

A su vez, al comparar la aprobación del gobierno contra la popularidad del presidente, es notorio el mayor apoyo a la figura de Orsi que a su administración: 30% de visiones positivas, 21% negativas y 43% neutras.

La popularidad de Orsi es menor que la registrada en 2020 por el entonces presidente Luis Lacalle Pou, que tenía 57% de simpatía y 19% de “ni simpatía ni antipatía”; sin embargo, la antipatía ante el hoy expresidente es menor: 15% en el caso del frenteamplista contra 20% del dirigente nacionalista.

En su análisis, Opción asegura que se configura un “escenario dual con aprobación moderada” de gestión del gobierno “pero alta popularidad” del mandatario.

“Orsi y Lacalle Pou son, por amplio margen, los líderes políticos con mejor saldo de imagen entre los uruguayos, tendencia que ya observáramos en 2024. Se concluye así que, tras su asunción, el presidente Orsi ha logrado mantener una alta popularidad, con niveles similares a los que gozaba durante la campaña electoral”, evaluó la consultora.

En tanto, la encuestadora asegura que, “si bien no es visualizado como el líder indiscutido” de la coalición de izquierdas, sí tiene “por amplia diferencia los mejores registros de popularidad al interior” del Frente Amplio.

Opción atribuye la diferencia de 20 puntos porcentuales entre aprobación del gobierno y popularidad del presidente a que “todavía una parte muy relevante del electorado” oficialista “no ha logrado conectar fuertemente” con esta administración. A pesar de ello, “sí mantiene una visión muy favorable de su principal conductor, lo que constituye un activo político relevante”.

La encuesta fue realizada entre el 15 y 20 de julio, con 402 casos, y el 18 y 23 de agosto, con 414 casos, en ambos casos de manera telefónica.

