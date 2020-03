La pobreza en Uruguay aumentó y se ubicó en 8,8 % durante 2019, según un informe del INE

Economía

Montevideo Portal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) emitió un informe sobre la estimación de la pobreza medida por el método de ingresos. El informe, que se presenta año a año en estas fechas, corresponde a una medición del 2019.

El informe señala que el total de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 8,8 %, lo que implica un aumento de siete décimas con respecto a la medición del año 2018, cuando el resultado fue 8,1 %.

También aumentó levemente el total de hogares bajo la línea de pobreza, que se ubicó en 5,9 %, mientras que en 2018 había sido 5,3 %.

En cuanto a las personas por debajo de la línea de indigencia, la cifra se mantuvo baja, aunque con un leve aumento. El total de hogares bajo la línea de indigencia se ubicó en 0,1 %, igual que en 2018, mientras que la estimación de personas bajo la línea de indigencia se ubicó en 0,2 %, una décima por encima de la medición anterior.

En cuanto a los hogares, las cifras significan que, en 2019, cada 1.000 hogares uno no superó el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias. La incidencia de la pobreza se estimó en 5,9 %, para los hogares, lo que implica que cada 1.000 hogares 59 se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

En cuanto a la medición por personas, de cada 1.000 personas hay dos que no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas. Además, cada 1.000 personas hay 88 que no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas por esta metodología.

Montevideo Portal