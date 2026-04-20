Economía

La pobreza en 2025 alcanzó el 16,6% de las personas: los datos que presentó el INE

Un informe divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) determinó que en 2025 el 16,6% de las personas se ubicó por debajo de la línea de pobreza medida por el método de ingreso.

“De cada 1.000 personas, 166 no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias”, señaló el reporte del organismo oficial.

Esto implicó una disminución en relación con la estimación de 2024, que había ubicado la pobreza para ese año en 17,3%. En el caso de los hogares, la proporción bajo la línea de pobreza se ubicó en 13,2%. En cuanto a la indigencia, la incidencia se estimó en 1,7%. En cuanto a los hogares, la proporción bajo la línea de indigencia se ubicó en 1,3%.

Los resultados presentados por el INE fueron calculados considerando las definiciones conceptuales establecidas para la nueva metodología de pobreza 2017.

El análisis territorial revela disparidades. Montevideo presentó la mayor incidencia de pobreza en personas, con un 18,7%, por encima del promedio nacional. En el interior, fue del 15,3%.

A su vez, la edad es uno de los factores más determinantes. La incidencia alcanza al 29,1% entre los niños menores de seis años y es del 27,3% en el tramo de 6 a 12 años. En contraste, entre las personas de 65 años o más, la pobreza se ubica en el 6%.

??Estimación de la pobreza por el método del ingreso (Metodología 2017).



Total País - Año 2025



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