Judiciales

La pesadilla que vivió Natalia Barbat antes de ser asesinada de un balazo por su exesposo

Montevideo Portal

Quienes conocieron a Natalia Barbat saben que, en los últimos años, había vivido una pesadilla a causa de la persecución que su exmarido ejercía sobre ella luego de que decidiera separarse.

Barbat, de 45 años, era maestra y había vivido gran parte de su vida en Maldonado. En el último tiempo se radicó en Treinta y Tres, donde trabajaba y había formado un grupo de amigos que la acompañaban.

Leonardo Fabián Pereira, de 53 años, no aceptaba la separación y había decidido “empecinadamente” seguirla pese a que la víctima viviera en Treinta y Tres.

El femicida —quien posteriormente se suicidó de un balazo en la cabeza— pasaba varios días en la ciudad olimareña para permanecer durante horas frente a la casa de Barbat.

En octubre vencieron las medidas de no acercamiento producto de la denuncia que Barbat había radicado tiempo antes. La Justicia, según supo Montevideo Portal, preveía renovar dichas medidas luego de que la mujer hiciera otro reclamo formal contra Pereira.

En todo momento, Barbat recibía mensajes del hombre pidiéndole para retomar la relación, que volviera a la casa que había sido de ambos en el balneario Buenos Aires e incluso le decía que él no tendría problema en instalarse en Treinta y Tres con ella.

Barbat nunca aceptaba porque, según dijeron allegados a Montevideo Portal, desde que había puesto fin a la relación “se sentía libre”. “Era otra persona, participaba de diferentes actividades, pasaba tiempo con sus amigas e incluso llegó a presentarse a un concurso de belleza que se hace acá en Maldonado que se llama ‘Señora de las Cuatro Décadas’”, indicaron.

Pereira se enteró de la fecha del concurso y fue hasta el lugar para mirar a Barbat desde las gradas. En un momento, cuando todo terminó, intentó acercarse, pero ella se alejó del lugar y logró escabullirse entre la gente, lo que hizo que él la perdiera de vista.

El día fatídico

Lo primero que sintieron los empleados de la estación de servicio ubicada sobre la ruta 8 fueron gritos. Era Barbat pidiendo auxilio mientras Pereira la seguía con un arma en la mano.

Uno de los hombres presentes amagó con interceder, pero Pereira lo miró y le apuntó a la cabeza: “Te metés vos o cualquiera y los mato”.

Mientras tanto, Barbat logró llamar a la Policía, pero antes Pereira la encerró en una pieza ubicada al costado del minimercado que forma parte de la estación de servicio.

Los efectivos demoraron menos de cinco minutos en llegar, pero cuando se bajaron del patrullero escucharon dos detonaciones. Al ingresar, encontraron ambos cuerpos en el suelo.

Barbat ya no tenía signos vitales, mientras que Pereira fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció internado hasta la tarde de este lunes, cuando las autoridades comunicaron su fallecimiento.

Montevideo Portal