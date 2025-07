La peripecia de familia uruguaya en Bariloche: varados y sin documentos tras inusual robo

Locales

Por Julián Moreno

[email protected]

Una familia uruguaya vivió una tormenta —y no de nieve— el pasado fin de semana en Bariloche, en el cierre de las vacaciones de julio. Luego de disfrutar del sur argentino, en el último día de su viaje, sufrieron el robo de todas sus pertenencias, con documentos incluidos, que estaban dentro de la camioneta que habían alquilado.

Sobre el mediodía del sábado 12 de julio abandonaron el alojamiento, y decidieron hacer una parada técnica para almorzar en la ciudad. Allí, con la camioneta cargada de cosas, cerraron de manera remota el vehículo, pero no contaron con una modalidad que se observa cada vez más en la región sur de Argentina. Los ladrones utilizan un inhibidor de frecuencia para interrumpir el bloqueo del automóvil y poder saquearlo, sin la necesidad de romper sus vidrios ni forzar la cerradura.

“Cuando volvimos, nos encontramos con que no había nada en la camioneta, ni las camperas”, recuerda Lucía Pastorino, una de las damnificadas, en conversación con Montevideo Portal. “Fue a la una de la tarde. Plena luz del día, y andaba gente alrededor porque estaba en una zona transitada”, sostiene.

En tal sentido, afirmó que “para la gente, si ellos estaban sacando las maletas del vehículo, no era algo raro. No tenían cómo saber que no eran los dueños”.

Entre los artículos robados, se encontraban los documentos de Lucía, los de sus hijas, artículos tecnológicos de un valor aproximado de US$ 2.000; además de toda la ropa, dinero, tarjetas de crédito, regalos y demás artículos. “Radicamos la denuncia y con eso pudimos volar desde Bariloche a Buenos Aires, pero no podíamos salir del país”, sostuvo.

Para colmo de males, la llegada a la capital argentina no los recibió de la mejor forma: “No conseguíamos ni un alojamiento; ni barato ni caro”. Por este motivo, el domingo tuvieron que pernoctar en la calle. “Dormimos en el auto la primera noche”, recuerda Pastorino.

Los trámites para poder salir de Argentina llevaron una larga burocracia, como demandan este tipo de casos. “Nos pidieron las huellas, porque, primero que nada, había que comprobar que nosotros éramos nosotros”, acota. “Era desesperante, era toda una trancadera, pero, hoy por hoy, más tranquilos, sabemos que todo ese trámite lleva su tiempo”, completa.

Ese período de incertidumbre se logró zanjar el martes 15, cuando lograron obtener la documentación para regresar. “La cónsul nos agilizó todo”, recuerda. De todas maneras, el trámite se trancó porque las huellas digitales de las niñas no coincidían.

Nueva modalidad de robo

La modalidad de robo con inhibidor de señal cada vez gana más protagonismo en la región. “La Policía nos dijo que van siempre a los vehículos alquilados, que allá los tienen identificados”, relata la víctima y agrega: “En la cuadra siguiente también habían robado otro vehículo en el mismo momento”.

Ya en Buenos Aires, el caso tomó un nuevo giro: “Cuando me bajé del avión, me llama la que me tomó declaración y me avisa que hicieron un allanamiento y encontraron pertenencias a mi nombre”. De todas formas, Pastorino decidió no regresar a Bariloche debido a que la documentación de sus hijas no había sido encontrada. “Decidí no volver, porque, entre el costo del pasaje y que no estaban los documentos de mis hijas, no me servía”, revela.

Además, horas después “la tablet se encendió”. “Logramos tener la ubicación exacta. Tenemos la foto de la casa, el color, el techo, todo”, señala. Sin embargo, no recibió la respuesta esperada. “Llamé a la comisaría y me dijeron: ‘Llamanos más tarde porque estamos ocupados’, y me cortaron”.

El “trago amargo” llegó a su fin luego de cuatro días varados en la capital argentina, con la documentación para volver a Fray Bentos. “Nos quedamos con lo lindo que pasamos hasta el último día, y que, por suerte, estamos todos bien”, concluye.

