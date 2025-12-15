Internacionales

La peor suerte: un traspié le costó la vida pese al desesperado intento de un testigo

Manuel Ollancaya Hancco tenía 87 años y residía en Lima, Perú.

Todos los lunes, el octogenario concurría a la feria “Los Incas”, ubicada en la zona limeña del Cercado, para realizar compras para su hogar. El pasado 1º de diciembre seguía la misma rutina, cuando las circunstancias se aliaron en su contra.

Según informó el medio local Diario Correo, el anciano finalizó sus compras y se dirigió a una parada de ómnibus en avenida Los Incas, con la intención de tomar un autobús de la empresa Unión Grau.

Tal como se aprecia en el video, la unidad se detiene en el lugar y permite el acceso de varios pasajeros. Antony Bellido, cobrador del coche, viajaba de pie en la puerta de acceso y supervisaba el movimiento.

El registro muestra el momento en que Ollancaya completa el cruce de la calzada y, al subir a la acera opuesta, pierde el equilibrio y cae hacia atrás. Bellido, que había vuelto a ocupar su puesto en la puerta del autobús ya en marcha, hace un intento desesperado por evitar la tragedia y empujar al anciano por la espalda en plena caída. Sin embargo, no logra evitar que este termine bajo las ruedas del vehículo.

De acuerdo con el citado informe, el deceso de Ollancaya fue instantáneo.

“Los bidones de aceite y lejía que había comprado sirvieron para presionar contra el suelo las bolsas con las que cubrieron su cuerpo”, detalla la crónica. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la morgue de Arequipa y más tarde entregados a sus deudos.

El registro en video se hizo viral en el país incaico y luego también fuera de él.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD