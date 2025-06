La peculiar fórmula que Lacalle Herrera plantea para 2029 y el rol de Lacalle Pou

Política

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera indicó que para las elecciones de 2029 la coalición republicana debería transformarse en un “partido” y afirmó que le “gustaría mucho” que su hijo, Luis Lacalle Pou, volviera a ser presidente, aunque no sabe si lo podrá ver.

El exmandatario de 83 años reconoció que a él también le hubiera “encantado” haber sido presidente durante más de un período. “Es una entrega a una causa que nosotros siempre hemos sentido cercano a nuestra fe, a nuestro cariño. Ser primer mandatario no es adquirir cinco años de comodidad; son más las tristezas y las calenturas que los días felices. Pero es una manera de servicio. Me gustaría mucho, no sé si lo voy a ver”, dijo al ser consultado en Quién es quién sobre cómo ve a su hijo para las próximas elecciones.

Asimismo, Lacalle Herrera planteó que la oposición realice “un pacto o acuerdo para la elección de formar un partido”. De acuerdo con su idea, la coalición republicana tendría un solo candidato y una sola elección interna.

“Tenemos que ver cómo adecuamos la estructura legal a la nueva realidad. Si el partido, por acuerdo, para esa elección se va a llamar coalición republicana”, y adelantó cuáles son los nombres que le resuenan como posibles candidatos.

El expresidente reconoció a Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda como posibles nombres para liderar la oposición de cara a una nueva elección nacional. De todos modos, a diferencia de su hijo y Álvaro Delgado, el exmandatario sostuvo que deberán “precaver porque el segundo lugar puede ser una manera de equilibrar, de reconocer a otra parte”.

“Si gana Lacalle Pou, seguramente no podría haber un blanco. Pero el segundo cargo es para equilibrar lo que pueda faltarle al primero”, planteó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de las fórmulas Lacalle Pou – Ojeda o Lacalle Pou – Bordaberry, el líder herrerrista sostuvo que sería “adelantarnos mucho”.

“Primero, hay un período de gobierno de Orsi, que lo veo con cierta preocupación. Vamos a ver quiénes son las figuras en ese momento. Por ahí aparece un tapado en el Partido Independiente, que sea un fenómeno… O Lacalle Pou con Bordaberry o con quien salga. Es más química que decisión. Por eso creo que tenemos que separar y quedar claros”, dijo Lacalle Herrera.