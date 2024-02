La palabra de Lourdes, esposa del policía asesinado: “Le juré que voy a honrar su nombre”

Policiales

Lourdes, esposa de Alexis Meireles —el policía que fue asesinado en el barrio Marconi el pasado lunes—, dio su testimonio luego del sepelio del oficial, realizado este martes. “Era una persona muy buena, sociable, solidaria, él dejó el alma y la vida en el trabajo”, manifestó, entrevistada por Telenoche (Canal 4).

“Él no era policía porque cobraba un sueldo; él amaba su trabajo y su familia. Él dejó todo. Él venía a las 06:00 a veces, a veces venía a las 12:00 porque se quedaba a ayudar a un compañero, a ayudar en un procedimiento… Estaba pendiente 24/7”, insistió.

En tal sentido, la pareja de la víctima recalcó la buena estima que tenía Alexis entre sus compañeros de trabajo, así como también la dedicación que tenía por su oficio. “No le importaba la hora, que no durmiera, no le importaba si no comía… Nunca, en 11 años de policía, faltó”, sostuvo.

Así, Lourdes comentó que su pareja le dijo una vez: “Si un día me matan en mi trabajo, voy a morir sabiendo que estaba defendiendo a mi familia”.

“No era un policía más. Sé que hay muchos policías que pasaron por esto, hay muchas familias que pasaron por esto; yo no quiero que esto siga pasando. Esto se habla hoy, se habla ayer, mañana ya está. Mañana ya Alexis es un número más. Sí, todos lo reconocieron, muchas autoridades y muchos alto mando lo reconocieron, vinieron acá a mi casa a reconocerlo. Pero quiero que se haga algo, que no haya más niños que tengan que enterrar a sus padres”, expresó.

Respecto al día en que ocurrió el asesinato del funcionario policial, la mujer aseveró que él se fue de la casa a trabajar el domingo y el lunes de madrugada a ella le “devolvieron una cadenita y una alianza de él, y nada más”. “Y tuve que hablar con mis hijos y decirles ‘Papá no viene más’. Uno tiene que ser fuerte, porque ahora soy la cabeza de todo y no es fácil”, dijo la esposa del policía.

Finalmente, aseguró que ahora sigue “día a día”, pero lo “primero” es “entender lo que pasó”.

“Después yo ayer le juré a él en su cajón que yo iba a hacer honrar su nombre. Que él iba a estar orgulloso de sus hijos y de mí”, concluyó.

