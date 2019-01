La odisea del futbolista Diego Riolfo en el robo que sufrió en Año Nuevo

Policiales

El economista y futbolista de Wanderers Diego Riolfo tuvo un mal regreso a su casa tras celebrar el Año Nuevo. El deportista, molesto por la falta de respuesta policial, narró el hecho a través de las redes sociales y explicó también el motivo por el que lo hacía a través de esa vía.

"Año nuevo en familia. Llego a las 2 AM a mi casa con mi hija en brazos dormida, y mi mujer embarazada. Abro la puerta, todas las luces prendidas, cosas tiradas por todos lados, ventana abierta. Vivimos en Malvín, en un piso 4", comenzó.

"Las casas siempre nos daban más miedo, así que en junio optamos por alquilar un apartamento. Nos sentíamos seguros. Como abrí la puerta, la cerré... ‘vamos, nos robaron todo'. No me animaba a entrar. Empiezo a llamar al 911... 20 minutos sin atender. Mi familia llamando, y nada. Cero respuesta durante 20 minutos. Nunca me atendieron. Me voy a la seccional 14 del parque Rivera", prosiguió Riolfo. La historia, sin embargo, no terminó allí.

"Me atiende un subsecretario policial. Le pido por favor que me acompañen a mi casa porque no quería entrar sólo. Veo patrullleros parados en el fondo pero el oficial me dice: ‘No tenemos moviles disponibles. Le tomo la denuncia y más o menos en 40 minutos llega uno y vamos a su casa'", contó el jugador.

"Sé que no es tu culpa, pero no entendés nada", fue la respuesta de Riolfo. "Me fui para mi casa con mi hermano y mi cuñado a entrar y revisar que no haya nadie. Por suerte se habían ido. Me robaron muchas cosas, me revolvieron todo. No rompieron", dijo, para hacer luego un pedido especial.

"Solo me interesa y pido por favor que aparezca un disco duro marca Adata ‘camuflado' que tiene fotos y recuerdos de mis 28 años de vida y mi familia, además de trabajos de la Facultad", solicitó, para luego retomar la historia.

Llegó el móvil policial a las 3 AM. Los agentes estaban "devastados por ser cinco oficiales que estaban trabajando en la zona y ver que había robos en varios puntos del barrio y no podían hacer nada". "Es triste lo que se está viviendo", le dijo uno de los policías.

"Me tomaron la denuncia. Se acerca un vecino y nos dice que las ventanas del piso 3 estaban abiertas también. Se robaron tres apartamentos enteros. En un rato: entre las 20 30 y las 2 AM", contó Riolfo.

"Agradezco públicamente la voluntad y el profesionalismo de los dos oficiales que vinieron, Cabo Bernardo Rodríguez y Agente Carlos Lemos. Bajaron al tercer piso a revisar si aún estaban. Tipos que aman y honran su trabajo. Lo hicieron en todo el edificio, trepando de balcón a balcón y nos dejaron tranquilos de que por el momento no había peligro. Cumplieron y se fueron porque estaban robando al lado del Disco de Legrand", agregó.

Reflexiones

Luego, pasó de lo particular a lo general y dejó algunas reflexiones: "Cuando te toca, de verdad sentís miedo. Prefiero ni imaginar situaciones mucho más violentas que le tocan a otros. No me quiero acostumbrar a esto. No quiero resignarme a (no) poder vivir tranquilo en mi país".

"Esto ya no es cuestión solamente de partidos políticos. Se necesita voluntad en serio. Estoy cansado de hipocresías y humo. Puro humo. Espero no perdamos la rebeldía y el derecho que tenemos como ciudadanos a exigir que nos protejan y den seguridad los que deben hacerlo. Feliz 2019 para todos", señaló.

Luego contó que usó las redes para contar lo ocurrido por tres cosas: "Doy cualquier cosa por encontrar ese disco duro o computadora. Ojalá me ayuden. Quiero destacar la actitud de esos dos policías. Denunciar la falta de respuesta del 911 a pesar del día complicado de ayer".