Internacionales

La muerte en vivo: youtuber fue arrastrado por el agua mientras grababa un video

Las autoridades del estado indio de Odisha continúan la búsqueda de Sagar Kundu, un joven de 22 años que fue arrastrado por las aguas de la cascada Duduma, en el distrito de Koraput.

El hecho ocurrió el sábado 23 de agosto, cuando Kundu, conocido youtuber local, grababa contenido para sus redes sociales. Tal como muestran las imágenes, el joven posaba para la cámara en medio de las torrentosas aguas y fue arrastrado por ellas.

"Se produjo una repentina correntada debido a la liberación de agua de la presa de Machkund. El joven fue arrastrado por las fuertes corrientes, y quienes se encontraban en el lugar intentaron rescatarlo, pero no lo lograron", dijo un vocero policial en declaraciones recogidas por el periódico The New Indian Express.

Según el agente, la cascada por la que cayó el youtuber tiene una altura de 175 metros.

“Kundu me pedía con las manos juntas que lo rescatara. Tiró la cámara y el resto del equipo, pero no pudimos rescatarlo”, refirió Abhijit Behera, un amigo del infortunado joven, que se encontraba presente en el momento de la tragedia

"Hasta el momento, hemos recuperado una bolsa con baterías y otros equipos que había arrojado al agua momentos antes de ser arrastrado por la corriente. La operación de rescate en la zona montañosa ha sido un desafío debido al terreno accidentado y rocoso, así como a las incesantes lluvias", declaró Madhusudan Bhoi, inspector policial a cargo de las tareas de búsqueda.

Duduma es una de las cascadas más altas de la región y una atracción turística que atrae a numerosos visitantes.