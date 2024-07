La muerte de David tras un traslado fallido: una polémica más sobre el Hospital del Cerro

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

En la madrugada del 16 de junio, David Darrosa recibió un disparo en el glúteo que le afectó la arteria femoral y quedó tirado en el suelo. Darrosa, que andaba en malos pasos desde hacía un tiempo —y así se explica la agresión a balazos de la que fue víctima—, comenzó a agonizar hasta que llegó la Policía y lo trasladó al Hospital del Cerro.

Los efectivos, previendo que la muerte era un probable desenlace, dieron aviso al centro de salud para que se prepararan y acortaran la brecha de tiempo para atender al hombre de 34 años.

En determinado momento, Darrosa comenzó a infartar producto del grave estado de salud que atravesaba. Al ver esto, los policías pisaron el acelerador lo más que pudieron para llegar a tiempo, y en los hechos lo lograron.

Ya en el centro de salud, los médicos lograron estabilizar al hombre y el siguiente paso era ingresarlo a block para operarlo.

Cuando la arteria femoral se ve afectada, en palabras sencillas, toda la parte inferior del cuerpo comienza a recibir menos irrigación de sangre. Si bien hay unos minutos para poder salvarle la vida al paciente, el tiempo es muy acotado y el accionar médico debe de ser efectivo y rápido.

Darrosa nunca entró al block quirúrgico del Hospital del Cerro y terminó muriendo en el Hospital Maciel. De lo que pasó en el medio se sabe poco y es por eso que la directora de Emergencia del Maciel, Andrea Voucher, elevó un informe a Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para dar cuenta de lo ocurrido.

En el informe, al que tuvo acceso Montevideo Portal, Vaucher explica que es una situación que debe “revisarse” porque el paciente llegó al Cerro con un pronóstico “claramente desfavorable” pero con un diagnóstico claro: una herida de arma de fuego que entró en glúteo derecho, que provocó un orificio de salida que afectó a la arteria femoral.

La jerarca médica del Maciel también describe una serie de incongruencias y se pregunta por qué Darrosa fue trasladado, dado que “los cirujanos de guardia estaban en block quirúrgico con el paciente”. “Que se traslade a un paciente grave, después de un paro cardiorrespiratorio, no es habitual, pero mucho menos es responsable y más cuando el hospital tiene un block disponible”, asevera Vaucher en su informe.

Los médicos que solicitaron el pase al Maciel argumentaron que no estaban en condiciones de hacer la operación, dado que no se encontraba de guardia el cirujano vascular. Vaucher reconoce que es un argumento válido, pero insiste en los cuestionamientos sobre las condiciones en las que llegó Darrosa. La jerarca concluye: “No era un paciente trasladable”.

Ante esta situación, la familia del fallecido adelantó que hará la denuncia para lograr una reparación económica ante lo que entienden como “negligencia médica”. Los allegados a Darrosa reconocieron que tenía un prontuario “complicado”, producto de los antecedentes penales, pero eso no debería incidir: “Nadie se merece morir así”.

En respuesta

¿Quién se hace cargo de lo sucedido? En su informe, Vaucher argumenta que a nivel primario la responsabilidad es del personal médico que atendió al hombre, pero en el fondo la persona que debe asumirla es el coordinador del servicio del Hospital del Cerro, Rodrigo Perna.

La médica reconoce que hay determinaciones que, en esos casos, se toman en milésimas de segundos. Sin embargo, insiste en que es responsabilidad del jerarca hacerse cargo en caso de que existan errores.

El caso de Darrosa se suma a otro que ya ocurrió en 2023, cuando un joven de 24 años llegó herido al Hospital del Cerro y murió en el Maciel en el marco de un traslado que no reunía las condiciones para ejecutarse, según se informó a ASSE en su momento.

Consultado por Montevideo Portal, Perna reconoció que hubo un “error” en relación a la muerte de Darrosa, pero indicó que las decisiones de traslados se dan por parte de los médicos de guardia y aseguró que en los dos casos mencionados actuaron los mismos profesionales.

“En lo que tiene que ver con mi responsabilidad, en ninguno de los dos casos me consultaron. Yo no puedo hacerme responsable de algo en lo que no tomé la decisión y de lo que no estuve enterado”, afirmó Perna.

Y agregó: “En el Cerro hicimos más de 350 cirugías. Es obvio que la zona está mejor con hospital que sin él”. Ante la pregunta de quiénes fueron los médicos que optaron por los traslados, respondió: “Solo voy a decir que fueron los mismos; son extranjeros”.

Perna aseguró que el tema se está usando políticamente, y citó las críticas que ha formulado sobre esto Federico Preve, médico neurólogo que forma parte del Frente Amplio. “No tengo problema en debatir con Preve o quien sea sobre este tema. Fue un error y se está investigando”, concluyó el jerarca médico del Cerro.

Fuentes de ASSE dijeron que se abrió una investigación administrativa a raíz del informe elevado por Vaucher, además de que se están indagando otros detalles en el caso de la muerte de Darrosa, como que hay aspectos de su salud que “desaparecieron” de su historia clínica.

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds