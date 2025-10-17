Economía

La mitad de los uruguayos cree que la situación económica actual no es “ni buena ni mala”

La consultora Cifra reveló este jueves los datos de una encuesta correspondiente al mes de setiembre sobre percepción de la situación económica actual y qué piensa la población sobre lo que va a suceder de cara al próximo año.

El informe muestra que la mayoría de los uruguayos evalúa la economía del país como “ni buena ni mala”. Ante la pregunta “¿cómo calificaría la situación económica actual del país?”, el 23% de los encuestados respondió que es buena, el 28% que es mala, y el 49% que es ni buena ni mala.

La proporción de quienes consideran buena la situación económica bajó de forma sostenida en el último semestre. En febrero de 2025, el 42% de los consultados la calificaba como buena; en mayo, ese porcentaje se redujo a 32%; y en setiembre descendió a 23%.

Entre los votantes del Frente Amplio, la mayoría opina que la situación es “regular”. Lo mismo ocurre entre los votantes del Partido Colorado y entre quienes no se identifican con ningún partido. En cambio, entre los votantes del Partido Nacional predomina la visión negativa: el 41% considera que la situación económica actual es mala.

Ante la consulta sobre el próximo año —“¿piensa que la situación económica del país mejorará, se mantendrá igual o empeorará?”—, el 45% de los encuestados respondió que se mantendrá igual, el 33% que mejorará y el 22% que empeorará.

Las expectativas también muestran diferencias por preferencia partidaria. En los votantes del Frente Amplio, el 54% espera que la economía mejore y solo el 5% cree que empeorará. Dentro de los votantes de los partidos de oposición, las proporciones son casi inversas: son más los que anticipan un empeoramiento que los que prevén una mejora.

En el total de la población, la percepción de que la situación mejorará en el futuro es menor que la registrada a comienzos de año. En febrero, el 45% de los encuestados esperaba una mejora; en setiembre, esa proporción descendió a 33%.

Los datos de Cifra indican que las opiniones sobre la situación económica varían a lo largo del tiempo, con períodos de mayor optimismo y otros de mayor cautela. Durante 2021, al salir de la pandemia, aumentó la proporción de quienes creían que la economía mejoraría. Esa expectativa se redujo en los años siguientes, y si bien repuntó a comienzos de 2025, volvió a descender en los últimos meses.

El estudio fue realizado entre el 18 y el 28 de setiembre, con una muestra nacional de 803 personas mayores de 18 años.