La ministra Cardona liderará misión de la CUTI a Estados Unidos: en qué fechas y por qué

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) realizará la última de semana del mes una misión a Estados Unidos.

Según dijeron fuentes a Montevideo Portal, el viaje será del 27 al 31 de octubre y estará liderado por Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería.

La CUTI busca ampliar los puntos de destino de exportación en el país norteamericano, que es el principal mercado de venta.

Como parte de las actividades, se realizará una “presentación país” en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como algunas visitas a empresas de ciberseguridad.

Se buscará, además de ampliar los puntos de exportación y buscar eventuales inversiones para data centers, para lo que se consiguieron “algunas reuniones”.

Además de Cardona, la misión también será integrada por jerarcas representantes de empresas públicas locales.

