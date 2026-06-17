La mató, la quemó en la estufa e impidió auxilio: comienza juicio por un sonado femicidio

Este miércoles comenzará en Mercedes el juicio oral contra Darío Sebastián Vera Ortega, conocido como “Tatán”, acusado por el femicidio de su pareja, Irene Galarraga Rodríguez, ocurrido el 23 de mayo de 2023 en una vivienda precaria del barrio Túnel, en la zona de El Ombú.

La Fiscalía de Primer Turno de Mercedes sostiene que Vera asesinó a la mujer de 32 años y luego incendió la vivienda para ocultar el crimen. Además, enfrenta acusaciones por negociación y tenencia de estupefacientes, tráfico interno de armas y municiones, y porte ilegal de armas.

Vera fue imputado el 30 de agosto de 2023 y desde entonces permanece en prisión preventiva. El juicio estará a cargo de la jueza Ximena Menchaca y, en principio, contará con seis audiencias distribuidas entre junio y julio.

La acusación de la Fiscalía

Galarraga y Vera estaban en una relación de pareja desde febrero de 2023, siendo un vínculo inestable por cuanto se separaban y retomaban la relación continuamente.

De acuerdo con las actas judiciales reproducidas por el medio sorianense Agesor, Vera tenía “actitudes celosas y controladoras” hacia la mujer, las cuales fueron observadas por varios testigos. Incluso había roto la puerta de entrada a la casa de la víctima, quien vivía en una construcción de cemento en los asentamientos de El Ombú, frente a la cancha de Nacional de Mercedes.

El día de los hechos, la pareja se había separado recientemente y Vera pasó todo el día en la casa de una vecina llamada Andrea Bernate, lindera a la de la víctima. El informe detalla que esta conducta era cotidiana en el agresor, como forma de controlar continuamente a su pareja.

Sobre las 17 horas, ambos mantuvieron una discusión que fue escuchada por testigos. En el altercado, ella reclamaba por el ya mencionado daño a la puerta de su casa. La discusión, que había empezado en el patio delantero de la casa, se trasladó a la puerta. Allí, un amigo del asesino le pegó un puntapié a la mujer, pero luego no intervino en el resto de los hechos.

Mientras ella le reclamaba a Vera, “este le decía continuamente y a viva voz que la iba a matar y le iba a prender fuego el rancho. Ella, molesta, ingresó a su casa y salió con una botella de nafta y se la dejó en el piso de su propio patio, diciéndole que si era así, que ahí tenía la nafta, que no le daba el coraje para hacerlo”, entre otros dichos.

En la discusión intentaron intervenir otras personas para protegerla, pero ella se negaba a cualquier ayuda e incluso se molestaba por ello. En determinado momento, Vera le arrebató el celular a la mujer y lo tiró varios metros hacia el predio de la cancha de Nacional, sitio al que ella fue a buscarlo. “Posteriormente, cuando ya había terminado la discusión, Vera ingresó a la casa de Galarraga y le dio muerte. La roció con combustible y prendió fuego la vivienda, siendo encontrada por la Policía posteriormente dentro la pequeña estufa que ella tenía en el living, a cuatro metros frente a la puerta de entrada”, se detalla en el documento.

Poco a poco las llamas fueron tomando el resto de la casa “hasta que a las 18 horas se pudo ver las primeras llamaradas por parte de los testigos, que avisaron a los bomberos”. El fuego quemó por completo la finca.

Mientras tanto, “Vera se sentó fuera de la casa de la víctima observando cómo se quemaba, y no permitía a nadie ingresar, diciendo que supuestamente había visto salir a Irene de la casa, que allí no estaba, lo que también era corroborado por Bernate cuando los vecinos se arrimaban”, se lee en el documento.

Posteriormente, el padre de la víctima intentó ingresar por el fondo, pero Vera se lo impidió. De la autopsia realizada por perito forense, se determinó que la causa de muerte fue por “intoxicación aguda por monóxido de carbono, hipoxia, quemadura aguda del 100% del cuerpo, calcinado”.

Drogas, armas y antecedentes

La acusación fiscal también incluye una investigación paralela por presunta venta de drogas en distintos puntos de Mercedes. Según la Fiscalía, durante la investigación se incautaron sustancias que dieron positivo para cocaína y varios consumidores señalaron a Vera como vendedor.

Cuando fue detenido, el 29 de agosto de 2023, la Policía le incautó un revólver con municiones, cartuchos de distintos calibres, armas blancas y envoltorios con sustancia que reaccionó positivamente a clorhidrato de cocaína en los análisis primarios.

La Fiscalía también destacó que Vera posee antecedentes penales, entre ellos una condena de 2021 por delitos vinculados al narcotráfico y hechos de violencia doméstica.

Para sostener la acusación, el Ministerio Público presentará pericias forenses, informes de Bomberos y Policía Científica, análisis toxicológicos, evidencia fotográfica, declaraciones de testigos y otros elementos recabados durante la investigación.

La Fiscalía solicita la condena de Vera como autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por incendio y femicidio, además de los restantes delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.