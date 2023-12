La joven uruguaya-israelí secuestrada por Hamás fue liberada y está fuera de peligro

Internacionales

Shani Goren, la joven uruguaya-israelí secuestrada el 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamás, que atacó territorio israelí y está en guerra con Israel desde entonces, fue liberada este jueves.

Ana Jerozolimski, columnista de Montevideo Portal y directora del Semanario Hebreo, aseguró que la joven está “fuera de peligro” y de la Franja de Gaza.

Shani Goren de Nir Oz, la joven uruguaya israelí secuestrada por Hamas, está fuera de peligro, ya fuera de Gaza, junto a otros 7 civiles israelíes liberados hoy.

La liberación de Goren, nieta de uruguayos, se da en el marco de la puesta en libertad de seis israelíes que estaban cautivos en la Franja de Gaza como rehenes de Hamás. Los secuestrados fueron liberados este jueves y entregados a personal de la Cruz Roja Internacional, informó el Ejército israelí, durante el séptimo día de tregua entre Israel y el grupo islamista.

“Según la información recibida de la Cruz Roja, seis rehenes israelíes se encuentran en camino hacia territorio israelí”, indicó un vocero castrense, que más temprano informó de la liberación de otras dos mujeres israelíes.

Por otro lado, el vocero de Cancillería de Hamás indicó en su cuenta de X (antes Twitter) que liberaron a dos menores y seis mujeres de doble nacionalidad mexicana, rusa y uruguaya.

Tras la noticia, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo emitió un comunicado en el que agradeció públicamente al gobierno del Catar y de Egipto por sus gestiones.

“Su liberación ha sido parte de un acuerdo alcanzado entre el gobierno de Israel y Hamás. El Ministerio de Relaciones Exteriores desea agradecer públicamente al gobierno del Estado de Catar, al gobierno de la República Árabe de Egipto y a la Cruz Roja Internacional por el destacado y muy activo papel que han desempeñado como facilitadores para concretar la liberación de Shani durante esta primera semana de tregua humanitaria”, escribió Cancillería.

En tanto, el ministerio señaló que, “como ha venido sucediendo con las anteriores liberaciones, Shani estará durante estas primeras horas bajo estrictos protocolos de evaluación médica y psicológica dispuestos por el Ministerio de Salud de Israel”.

El nombre de Goren resonó cuando el gobierno uruguayo pidió a Israel interceder por la “inmediata liberación” de la joven israelí-uruguaya, quien es nieta de uruguayos. Fuentes del Ministerio de Relaciones exteriores indicaron a Montevideo Portal que “es probable” que este jueves Goren sea liberada. De todos modos, la fuente reparó en que esto siempre depende de la voluntad que tenga el grupo terrorista, pero todo indica que la mujer será otra de las personas liberadas.

En diálogo con Ana Jerozolimski, columnista de Montevideo Portal y directora del Semanario Hebreo, Tamer Goren, la madre de la joven secuestrada, contó cómo fue el día en el que su hija, que estaba en un kibutz de Nir Oz, ubicado a tres kilómetros de Gaza, en el sur de Israel, fue raptada por Hamás.

Ese día, rememoró la madre, en Beerseba, donde ella estaba, hubo una alarma. Primero prendió la televisión, después usó su teléfono celular para hablar con sus hijos, que son tres. La madre quería saber qué sucedía con ellos, cómo estaban.

“Al principio hablé por teléfono; con el tiempo entendí que era mejor no hablar, porque es mejor que no suene el teléfono para que los árabes no oigan que hay alguien”, expresó. De todas maneras, se comunicó cada media hora para que le contaran lo que estaba ocurriendo en el lugar durante el ataque.

El 7 de octubre, Shani le dijo a su madre que no la llamara porque quería dormir. Pero no pudo, por lo que se comunicó con su cuñada, quien iba a contraer matrimonio con su hermano el viernes de esa semana. Ante la tensa situación que se vivía, la cuñada intentó calmar a Shani, que tenía “mucho miedo”, “ansiedad” y “temor”, dijo su madre.

“Yo no supe qué había pasado, si la habían llevado, si estaba muerta en su cama”, contó su madre. Pasó una hora, pasaron dos, pasaron tres, hasta que hubo silencio y una mujer entró a la casa de Shani. “Esa señora vio que no estaba, pero que no había sangre, que salió bien y no estaba herida”, dijo su madre.

Más tarde, Tamer detectó a su hija en un video que el grupo Hamás había enviado. En esa captura estaba Shani con más gente, con una mujer, un hombre y niños, “todos en la misma carreta”.

“Lo único que me hace no estar peor es que no se fue sola, que hay otra gente del kibutz con ella. Yo sé que de acá no puedo hacer nada para que mi hija se sienta mejor”, agregó.

Tamer señaló que quiere ver a su hija y que, si fuera por ella, hubiese sido “ayer”; lo “más pronto que pueda ser”. Desea que esté bien y no quiere oír que le puedan hacer algo “malo”.

Con información de EFE