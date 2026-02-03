Internacionales

La importancia del cinturón: video de mortal accidente se convierte en recordatorio

Bruno Rosa da Silva, de 28 años, perdió la vida en un accidente ocurrido el pasado 29 de enero en la ciudad brasileña de Maringá.

Según informara el periódico local Hoje Maringá, el joven conducía un automóvil Land Rover por la avenida João Marangoni, en el barrio Jardim Ouro Verde, cuando perdió el control del vehículo e impactó contra la parte trasera de una camioneta estacionada. La fuerza del impacto hizo que el vehículo se elevara y diera varios tumbos.

Los violentos giros hicieron que el conductor saliera despedido del coche y cayera a varios metros de distancia. Bomberos y paramédicos acudieron de inmediato al lugar, pero no pudieron salvar la vida del conductor. Las circunstancias del accidente están siendo investigadas.

En las últimas horas, el registro en video del accidente se hizo viral, y se convirtió en una suerte de desdichado recordatorio en materia de seguridad.

En redes sociales, internautas conjeturaron que Rosa da Silva no llevaba abrochado el cinturón de seguridad, razón por la que salió despedido y se estrelló sobre el pavimento.

Si bien no es posible asegurar que el uso del cinturón habría evitado la muerte del piloto, la sujeción al asiento sin duda habría aumentado sus posibilidades de sobrevivir.