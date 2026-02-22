La icónica Sagrada Familia alcanza su mayor altitud con la nueva cruz instalada

Internacionales

El pasado viernes se vivió un momento histórico en la ciudad de Barcelona en España, cuando la icónica Sagrada Familia diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí, logró su mayor altitud -172,5 metros- tras la instalación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesús, según informó EFE.

A través de una grúa, los obreros finalizaron la cruz que mide 17 de metros de altura y 13,5 de ancho.

La Sagrada Familia ha tenido grandes cambios en los últimos años por la continuación de las obras, gracias a esto, las cuatro torres de los evangelistas han sido terminadas. Según informó EFE, el componente instalado el pasado viernes es una cruz revestida de vidrio y cerámica blanca esmaltada, debido a que el arquitecto Gaudí pretendía que pareciera de cristal.

A su vez, en los extremos de los brazos horizontales de la cruz se podrá apreciar las vistas de la ciudad condal. A la cruz le falta la implementación de un brazo vertical, siendo este último el único que resta por añadir.

El arquitecto director de la histórica obra, Jordi Faulí, expresó a la prensa, consignada por EFE la intención de que la torre tenga la bendición del papa León XIV. Cuando finalicen las obras relacionadas a la instalación de la cruz, se procederá a la realización de la fachada de la gloria, con ánimos de finalizarla en una década y así finalizar la obra de Gaudí, que comenzó en 1882.

???? | En Barcelona se ha vivido un momento histórico.



144 años después de que Gaudí pusiera la primera piedra de la Sagrada Familia, hoy se ha colocado la última pieza del brazo superior que culmina la Torre de Jesús. pic.twitter.com/tbSsXguphY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 20, 2026

