La historia del empresario brasileño que fue preso en Uruguay por un crimen que no cometió

Por Joaquín Symonds

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El 21 de octubre de 2023, a las 7:49 horas, una camioneta fue interceptada en la avenida Paul Harris y Ceballos, en Rivera. En la emboscada, un auto le cerró el paso, y desde él descendieron dos hombres que se dirigieron directamente a la parte trasera del primer vehículo en busca de una mochila.

Uno de los malhechores efectuó un disparo contra uno de los dos ocupantes de la camioneta, quien cayó al suelo mientras los delincuentes continuaban con el hurto. Finalmente, la víctima murió, ya que la bala ingresó en el pecho y le provocó una hemorragia masiva. El otro pasajero resultó herido en una de sus piernas.

La Fiscalía avanzó en el caso y detuvo a un empresario brasileño, a quien se le imputó un delito de homicidio especialmente agravado por la premeditación y muy especialmente agravado por cometerse para preparar, facilitar o consumar otro delito. Además, el hombre fue extraditado desde Brasil a Uruguay, por lo que permaneció preso más de un año.

La Justicia, a pedido del Ministerio Público, dispuso la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, los abogados del hombre, César Castro y Bernardo Liberman, apelaron la imputación al entender que no existían pruebas suficientes para formalizar la investigación.

De esta manera, la Justicia dictó una sentencia en la que absolvió al individuo. El juez explicó que el caso se construyó en base a una prueba única y débil: las cámaras de videovigilancia.

“Las videofilmaciones no permiten por sí mismas inferir la existencia de una cooperación”, señala la sentencia a la que accedió Montevideo Portal. Además, se indica que las imágenes no permiten generar convicción judicial de que el empresario estuviera en la escena y participara en la muerte de la víctima.

Otro de los ejes del fallo es que la Fiscalía no logró establecer, en ningún momento de la investigación, un vínculo entre el empresario y los autores materiales del crimen. En ese sentido, la sentencia apunta directamente al trabajo del Ministerio Público: “No ha arrimado un solo elemento de juicio para suponer configurado un concierto entre los autores y los coautores”.

Asimismo, no surgieron elementos que permitieran explicar por qué el empresario tendría interés en robar la mochila ni en disparar contra los ocupantes de la camioneta. Durante la investigación, se sostuvo que el empresario y los autores del homicidio se reunieron en el mismo lugar después de consumar el hecho. Sin embargo, para el juez se trata de “meras aseveraciones sin respaldo probatorio”.

La defensa del acusado planteó una hipótesis alternativa que no fue refutada por la Fiscalía: el empresario se dedicaba al alquiler de autos y fue él mismo quien entregó el vehículo que aparece en la escena. “Se compagina con el giro habitual y ordinario de su actividad comercial”, señala la sentencia, que agrega que la Fiscalía “debía refutar la alternativa de la defensa”, lo que no ocurrió.

Además, se cuestiona que la imputación se haya sostenido sin pruebas directas de la presencia en la escena, dado que existen 18 minutos sin registros en las cámaras. Las filmaciones muestran el vehículo, pero no al conductor.

La sentencia de primera instancia, luego avalada por el Tribunal de Apelaciones de 2º turno, resolvió absolver al empresario al entender que no existen elementos suficientes para avanzar hacia una condena.

Posible demanda

Los abogados Bernardo Liberman y César Castro indicaron a Montevideo Portal que la imputación y la prisión preventiva generaron múltiples consecuencias en la vida de su cliente.

Entre ellas, señalaron que debió abandonar su negocio de renta y venta de autos, lo que le ocasionó un grave perjuicio económico. Además, al tratarse de una ciudad pequeña, su honor también se vio afectado, según los penalistas.

“El cliente, junto con nosotros, está evaluando si iniciar una demanda por daños y perjuicios. Es algo que decidiremos en los próximos días o semanas”, concluyeron los defensores.