La historia de Orsi con el Darling Atlético Club, que lo nombró su presidente honorario

Yamandú Orsi fue este miércoles reconocido como presidente honorario del Darling Atlético Club, una institución conocida como “la blanca” de Canelones, fundada en 1913 y con la que el próximo presidente de la República forjó su vínculo desde chico.

En la ceremonia realizada en el centro cultural Politeama de la capital canaria, Orsi y los directivos de la institución rememoraron el vínculo del ahora presidente electo con el club.

Orsi, que junto a sus padres llegó a la ciudad de Canelones en 1972, empezó a vincularse con Darling a través de los Zeballos, una familia amiga. Así, de a poco, comenzó a acompañar a estos conocidos, y empezó a encariñarse con el club.

“Iba todos domingos que jugaba de local, o de visita si era mismo en la ciudad. Cuando tocaba visitante en otras ciudades, los viejos no me dejaban ir. Era un paseo de adolescente”, contó Orsi en 2021 en una entrevista con el programa radial Solo OFI (Sport 890), según consignó el portal Canelones azulgrana.

De hecho, Pablo Zeballos fue quien este miércoles le entregó como regalo la camiseta número 10 del club.

Zeballos y Orsi vivían en Canelones en el barrio Tres Esquinas, a una cuadra de diferencia. Además, las oficinas de la empresa de ómnibus del padre de Zeballos —Zeballos Hermanos— estaba frente al almacén que tenían los padres de Orsi.

En el barrio, se juntaban en un baldío que había al lado de un residencial y jugaban a la pelota. “En la época se jugaba al pique cordón y a levantar centros”, rememoró Pablo Zeballos en diálogo con Montevideo Portal. Así nació la amistad que generó el hábito de ir a la cancha de Darling, en el parque Félix Machín, sobre la ruta 11, en el ingreso a la ciudad de Canelones.

Zeballos recordó que por la década de 1980 “andaban siempre” juntos, ya que eran “pocos gurises en el barrio”. “Íbamos mucho también a ver a la selección de Canelones cuando los campeonatos del sur se jugaban entre semana”, recordó.

Darling fue fundado el 9 de abril de 1913. En la actualidad compite en la liga local de Canelones, en la órbita de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), donde disputa la Copa Nacional de Clubes. El club juega de local en el parque Félix Machín y su clásico rival es el club Libertad.

Orsi participó en 2021 de un programa partidario del club. Según declaraciones consignadas por el medio local La Gaceta, allí remarcó que su vínculo con la institución creció en la medida que fue más a la cancha y se identificó con su “barriada”.

“Cuando era chico, mis viejos allá en campaña me habían comprado todo el equipo de Nacional. Cuando vengo acá [a Canelones]­, no sé si fue por Morena o por qué, me cambié para Peñarol. Y mi viejo, no sé por qué, se hizo hincha de Liverpool [de Canelones] y yo de Darling”, dijo.

“Yo no soy de familia darlinguera, sino que viene de afecto y de amistades. Y con el tiempo me pasó de ver que no hay con que darle cuando un cuadro tiene arraigo barrial. Eso tiene algo. Entonces cuando me preguntan, qué es el Darling, yo les explico: es una cancha y una barriada que tienen cosas en común. Eso como que también tiene ese sabor del club del interior. Y ese es un poco mi vínculo con la blanca”, afirmó después.

En la nota que había concedido años atrás a Sport 890, Orsi también valoró a la institución como un cuadro típico del fútbol del interior.

“La historia de Darling es la historia de cualquier cuadro del interior del país que la tiene que remar. Te tiran para abajo y te tenés que levantar. Salvo excepciones, la mayoría deben remarla y remarla”, dijo también en esa oportunidad.





