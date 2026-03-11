Política

La hermana y los primos de Jonathan Correa quedaron bajo el amparo del INAU

La hermana y los primos de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas el pasado viernes 6 de marzo, quedaron al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), según informó Subrayado (Canal 10).

La niña, de 9 años, estaba con sus primos bajo el cuidado de su abuela, en medio de denuncias que apuntan a que los tres vivían en un contexto de violencia doméstica, indicó el citado medio.

En tanto, el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, indicó que la hermana de Jonathan fue trasladada a un hogar de niños “para poder valorar en qué estado está” y “qué tipo de acompañamiento necesita”.

Sobre el caso en sí, el jerarca aseguró que el INAU no tenía posibilidad de intervenir en una situación “de la que no tenía aviso”.

“Sí que evidentemente nos preocupa —como a toda la sociedad en su conjunto— que una situación pueda llegar a este extremo. Más allá de la responsabilidad institucional que pueda caberle a cada parte en este aspecto, [tenemos] la preocupación, la consternación y el compromiso de todas las instituciones por generar mejores prácticas que puedan ser cada vez más protectoras”, sentenció Fuentes en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

Tal como informáramos, las investigaciones del caso revelaron una situación de violencia que inició años atrás. Asimismo, se comprobó que se habían radicado varias denuncias que, por errores del sistema, no habían derivado en ninguna acción concreta para proteger a la víctima.

En este marco, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció la inminente puesta en marcha de una exhaustiva investigación interna.