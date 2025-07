La gira de reunión de Oasis recaudaría 530 millones de dólares

Economía

El regreso de Oasis a los escenarios, tras más de 15 años de ruptura, no solo despierta nostalgia sino también cifras millonarias. Según estimaciones de la industria, la gira podría generar ingresos por más de 400 millones de libras (unos 537 millones de dólares) , gracias a la venta de entradas, productos promocionales y conciertos internacionales.

Aunque Liam Gallagher insistió en que el dinero no es la principal motivación, los analistas señalan que tanto él como su hermano Noel podrían embolsarse cerca de 50 millones de libras (67 millones de dólares) cada uno. Solo en las 17 fechas previstas en el Reino Unido , los ingresos individuales rondarían los 40 millones de libras, según Matt Grimes, experto en la industria musical de la Universidad de Birmingham.

Casi 1,4 millones de entradas se vendieron en Reino Unido, generando aproximadamente 240 millones de libras (322 millones de dólares), de acuerdo con cifras del banco Barclays. La gira comenzó en Cardiff y contempla varias fechas en Mánchester, ciudad natal del grupo.

El "merchandising" suma otra fuente clave de ingresos. Desde camisetas hasta platos, las ventas podrían agregar más de 160 millones de libras adicionales. Además, los 24 conciertos fuera del Reino Unido , que incluyen presentaciones en México, Buenos Aires, Santiago de Chile y São Paulo, elevarán aún más los beneficios.

Los precios de las entradas, que alcanzaron hasta 350 libras (unos 407 dólares), causaron indignación entre los seguidores. Ticketmaster atribuyó la fijación de precios al “organizador de la gira”, mientras que la banda responsabilizó a su promotor.

A diferencia de otros retornos, la estrategia de promoción de los Gallagher fue mínima: apenas dos publicaciones en redes sociales. “ Basta con el anuncio de la reunión tras años de especulación para captar la atención mediática ”, explicó Chris Anderton, profesor de economía cultural en la Universidad de Southampton.

No hay álbum nuevo. Solo clásicos que revivir. "Antes se salía de gira para vender discotecas. Hoy se hace para ganar dinero", añade Anderton. El impacto fue inmediato: su icónico disco Definitely Maybe, lanzado hace 30 años, volvió a liderar las listas de ventas en Reino Unido.

Con información de AFP