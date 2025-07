La frase de Larrañaga que recordó Botana al cuestionar votación interna de nacionalistas

Política

El senador Álvaro Delgado será el nuevo presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional a partir del resultado que se dio en la votación en la Convención Nacional blanca de este sábado 28 de junio y que fue apretado.

El excandidato presidencial se impuso sobre el senador Javier García por apenas 17 votos. Tuvo 201 sobre 184. En su composición, 141 de la propia lista de Aire Fresco y 60 de la lista de Centro, que acumulaba en el mismo sublema. García, de Alianza País, llegó solo con los votos de su propia lista.

Aparte, había otros dos nombres: Luis Alberto Heber, del Herrerismo, que tuvo 45 votos. Y lejos, y más abajo todavía, estuvo Carlos Enciso, que había presentado su propia lista y recibió 33 votos.

El senador blanco Sergio Botana afirmó que “hay cosas que para los blancos son sagradas”, como “la libertad de hablar”, y que se debió haber dado espacio a ese diálogo. “La convención es el lugar donde se puede hablar. A veces se quiere hablar y a veces no; pero la obligación es hablar con respeto y con cariño, porque es entre compañeros de una misma causa. Pero no se puede no hablar o no puede estar maniatado el hablar claro. Capaz que si uno pedía la palabra podía hablar al final, pero no había mucha voluntad de escuchar”, desarrolló. “Nunca nos gustó eso de las colectoras”, planteó.

Entonces se refirió al fallecido dirigente wilsonista y exministro del Interior Jorge Larrañaga: “A mí todavía me resuena la voz de Jorge Larrañaga diciendo que el que gana, gana; de la lista del que gana, gana. Acumulación, nada”.

Aludió así mismo a “los acuerdos de honor de una época”: “Espero que no caigan en desuso”.

También cuestionó que el voto no sea secreto en la interna blanca. “El voto secreto es cosa de los uruguayos, pero es conquistado por los blancos, los que fueron nuestras revoluciones las que generaron la posibilidad de la libertad absoluta de votación”, reivindicó.

Además, consideró que “un blanco siempre va a dar la cara”: “Que quede bien tranquila la gente de que se van a enterar de cuál fue la conducta de su representante, lo haya hecho votando, firmado, o votando en secreto; lo importante es que el partido se manifieste”.