La familia del fotógrafo herido en marcha de Argentina denunciará a Patricia Bullrich

Internacionales

La familia de Pablo Grillo, el fotógrafo argentino herido de gravedad durante una marcha en apoyo a los jubilados en Buenos Aires, iniciará acciones legales contra “todos los responsables” del operativo policial que dejó 46 heridos y 124 detenidos, en el que se incluyó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

“Tiene que haber un sumario administrativo y tiene que haber responsabilidad, no solo de quien disparó de forma horizontal, sin cumplir con los protocolos de uso de esas armas, sino también a los jefes del operativo que estaban dando las órdenes, incluyendo a la ministra Bullrich”, dijo este viernes en rueda de prensa, una de las abogadas de la familia, Paula Livachky.

Claudia Cesaroni, la segunda abogada, afirmó que presentaron un escrito ante la Justicia Federal para que la familia Grillo sea parte de la querella y señalaron a un cabo primero de la Gendarmería Nacional de apellido Guerrero, “en lo que definimos como tentativa de homicidio agravada”, como uno de los responsables.

La red Mapa de la Policía, mediante el análisis del material audiovisual de las protestas del 12 de marzo, concluyó que Guerrero habría disparado una granada de gas lacrimógeno contra la multitud, que terminó impactando en la cabeza de Grillo.

Cesaroni, que también pertenece a la Liga Argentina de Derechos Humanos, afirmó que pedirán todas las órdenes dadas ese día por parte de los jefes policiales, todos los videos sin editar a los medios de comunicación que cubrieron la manifestación, pero “fundamentalmente, las órdenes que se daban a Guerrero y al resto del personal”.

Según Cesaroni, la investigación judicial volverá a sortearse, ya que estaba a cargo del juez federal Ariel Lijo, uno de los designados por decreto presidencial para integrar la Corte Suprema por parte de Javier Milei, cuestionado por recibir 32 denuncias disciplinarias y elevar a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo.

Por su parte, Livachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), agregó: “Es muy importante que la causa salga de ese limbo judicial y la semana que viene tengamos novedades de dónde queda radicada la investigación para que se hagan las primeras medidas de prueba que pedimos”.

Tras los acontecimientos del 12 de marzo, la ministra de Seguridad brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que el gendarme actuó de forma “correcta” y reivindicó el operativo de represión.

“Lamentablemente, hubo un herido, pero el gendarme cumplió con el reglamento. Que ahora se apunte al gendarme en vez de a los miles que fueron a destruir la democracia y voltear al Gobierno es querer dar la vuelta a la realidad”, había afirmado Bullrich.

“Hola viejo”

Fabián Grillo, el padre de Pablo, contó ante las puertas del hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, donde permanece recluido su hijo, que el fotoreportero “sigue con los ojos abiertos y sin respirador. Lo importante es que habló: ‘Hola viejo’, me dijo ayer”.

“Todavía la situación es grave, sigue en terapia y hay riesgo de vida, pero en ese marco todo lo que pasó hasta ahora es positivo. La evolución que está teniendo es asombrosa, me dijeron los médicos. Estamos expectantes, cansados, pero nos sostiene Pablito. Hay que estar”, añadió Fabián.

Desde el Gobierno de Javier Milei todavía no se comunicaron con la familia Grillo porque “el diálogo está roto”, según el vocero presidencial Manuel Adorni, ya que en los primeros días de conocerse la noticia el padre de Grillo habría acusado a Bullrich de ser cómplice.

“Creo que no cortamos un diálogo que nunca existió. Nunca hubo diálogo. Jamás nos llamaron y lo mío fue una declaración mentirosa de Bullrich. Estoy dispuesto a escucharlos y que me llamen, aunque no sé como reaccionaré. Me da vergüenza, como Bullrich va acomodando la mentira”, expresó Fabián Grillo.

EFE