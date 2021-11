La extraordinaria ganancia de UTE que permite a Ancap mantener el precio del combustible

Economía

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

A impulso de un récord histórico de exportaciones en energía eléctrica a Brasil, que vive su peor crisis hídrica en 90 años que afectó directamente la generación de sus represas, UTE obtuvo en los primeros nueve meses de 2021 ganancias por US$ 385 millones, según el último balance de la empresa publicado en la Bolsa de Valores de Montevideo.

En el mes de octubre Uruguay exportó el 33% de la energía eléctrica que generó, acumulando en lo que va del año un total de ventas al exterior por 2.564 GWh (gigavatio-hora), “la mayor cantidad de energía para los primeros diez meses de cualquier año”, sostuvo la consultora especializada en temas energéticos SEG Ingeniería.

Según consignó este martes el diario El Observador en base a los datos del balance de la empresa cerrado a setiembre, las utilidades de UTE en lo que va de 2021 fueron por $ 16.504 millones y en particular entre los meses de julio y setiembre hubo un fuerte salto en los ingresos del ente que coinciden con la venta de energía al exterior, en particular a Brasil.

En este sentido, según consta en el balance, la exportación de energía en la región fue en lo que va de 2021 fue por US$ 376 millones (la mayoría a Brasil pero también a Argentina), lo que implicó un crecimiento exponencial si se lo compara con los ingresos percibidos por la estatal por esos conceptos en 2020.

Aunque la comercialización a Brasil comenzó con fuerza en enero de este año, después tuvo una baja, que pegó un salto a partir de mayo, pero desde junio demanda desde el país norteño fue creciendo hasta tocar alcanzando un pico por US$ 140 millones en agosto.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo en julio de este año que los ingresos por exportaciones fueron durante el primer semestre de 2021 por unos US$ 125 millones.

“Estamos exportando a tope los 570 megavatios que nos permiten nuestras interconexiones, que tenemos dos, una en Melo de 500 megavatios y otra en Rivera de 70 megavatios (MW)”, expresó al jerarca.

En la web de la Administración del Mercado Electrico (ADME), a su vez, se puede constatar como el balance de potencias es para Brasil casi de forma diaria del 100% de la capacidad disponible, 578 (MW).

El impacto en Ancap

La fuerte demanda de energía eléctrica desde Brasil y falta de lluvias que también incidieron en la producción de Salto Grande, ha obligado a UTE a tener que aumentar su producción de energía por generación térmica, lo que desembocó también en un gasto en combustible mayor que impactó en forma directa en las cuentas de Ancap.

Incluso, se estima que en 2021 las compras de gasoil de una estatal a la otra rondarán los US$ 300 millones, informó El Observador en agosto.

Según datos publicados por Ancap en octubre, las ventas de gasoil a UTE cerradas a setiembre de 2021 aumentaron en 254,2 miles de metros cúbicos respecto a igual período de 2020.

De hecho, cuando Ancap presentó sus resultados contables correspondientes al primer semestre de 2021, aunque la petrolera perdió US$ 20 millones en el mercado monopólico de combustibles, solo por el “rubro exportación de energía a Brasil” obtuvo ganancias por US$ 24 millones.

La composición del resultado contable de Ancap se conformó cerrado a junio de este año de la siguiente forma: “a nivel del Estado de Resultados, el resultado operativo totalizó US$ 35,5 millones que se compone de la pérdida en el mercado monopólico de US$ 20 millones y ganancias por ventas a otros mercados de US$ 14,5 millones, por exportación de energía por US$ 24 millones y por el seguro en el tipo de cambio por US$ 17 millones; se registra una pérdida a nivel de resultados financieros de US$ 18,5 millones, para llegar a un resultado propio de Ancap de US$ 22 millones, que al sumar la contribución de US$ 17 millones de las sociedades vinculadas, concluye en el resultado contable del Grupo Ancap de US$ 39 millones para el semestre”.

Ante la decisión del gobierno la semana pasada de mantener sin variación el precio de los combustibles por segundo mes consecutivo (apartándose de la referencia de el Precio de Paridad por Importación que marcaba una suba), el presidente de la empresa pública, Alejandro Stipanicic, dijo a Montevideo Portal que por las ganancias que han significado las ventas a UTE de combustibles en los últimos meses, el Poder Ejecutivo puede resolver mantener los precios de los combustibles incambiados por varios meses.

Según comentó el jerarca a La Diaria, la situación económica de Ancap “es holgada” y acumula más de US$ 200 millones en caja.

“La perspectiva es que Brasil siga sin lluvias. No vamos a planificar más allá de lo que nos dice UTE, y la planificación más certera es que al menos por el resto de este año vamos a seguir con las ventas de gasoil”, expresó.

Sin embargo, Stipanicic aclaró que elevó al Ejecutivo un planteo sobre el precio al que Ancap vende a UTE, ya que a diferencia del valor que se venden los combustibles al público, en le caso de la empresa de energía eléctrica está establecido por un precio tarifado que es fijado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

Ese precio puede subir o bajar en los próximos meses y lo que no puede ocurrir es que “Ancap termine subsidiando a UTE” porque baja el gasoil o sube en menor medida que el precio de venta a Brasil, explicó Stipanicic a La Diaria.

Con respecto a las ventas de Gasoil a UTE a setiembre 2021, aumentaron en 254,2 miles de m³ respecto a igual período 2020. pic.twitter.com/ECYqfb1V8K — ANCAP (@AncapUruguay) October 12, 2021

Operativa de exportación de energía eléctrica

Para la exportación de energía eléctrica son utilizadas interconexiones bidireccionales (que reducen costos) y que Uruguay ha usado en ambos sentidos para el abastecimiento de energía desde hace más de 40 años con Argentina y 20 años con Brasil.

En este sentido, el procedimiento habitual de intercambios con Brasil se realiza semanalmente, mediante ofertas de bloques de potencia creciente con precio asociado.

Fuentes de UTE explicaron a Montevideo Portal que para la identificación de las disponibilidades de potencia a ofrecer y niveles de precios base de exportación, la Administradora del Mercado Eléctrico (ADME) emite un informe cada semana.

Con ese informe, UTE en su calidad de comercializador del sistema eléctrico de Uruguay, prepara y envía ofertas al vecino país, a través de los comercializadores allí habilitados. Finalmente, los organismos que despachan minuto a minuto los recursos en cada sistema eléctrico programan y operan en cada momento el intercambio real que se producirá en esa semana.

La falta de precipitaciones que se ha dado a lo largo de 2020 y 2021, llevó a que los sistemas eléctricos recurran a opciones de suministros que abarcan recursos renovables, pero también una mayor producción a partir del parque térmico.

Esta circunstancia marcó una tendencia al alza en los costos y precios en las operativas entre los intercambios entre los sistemas, pero también en el peso relativo de las energías renovables si se considera el total de producción que tiene Uruguay de energía eléctrica.

Según los últimos datos publicados por UTE y consignados por SEG Ingeniería, en octubre el 87,1% de la generación total de electricidad en Uruguay fue renovable, mientras que en el primer semestre de 2021 se ubicó en 84%, el más bajo desde 2015.

El 87,1% de la generación de Uruguay en octubre fue renovable.

Datos de @UTE_ComCorp. pic.twitter.com/WUMJ9kaoKK — SEG Ingeniería (@SEGIngenieria) November 2, 2021

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10