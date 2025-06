La expareja de Gonzalo Aguiar presentó nueva canción: “Me juzgaron sin preguntar”

Locales

Romina Camejo, expareja del empresario Gonzalo Aguiar quien, según la investigación judicial, lo baleó en defensa propia, publicó en las últimas horas una canción, que anunció como su versión acerca de lo sucedido.

En diciembre de 2024, la Fiscalía a cargo de Sebastián Robles archivó las actuaciones sobre la investigación en torno a la muerte de Aguiar. En su momento, la mujer declaró que actuó en defensa propia, dado que Aguiar había llegado a su casa —la pareja estaba separada— con una actitud violenta y había intentado llevarse a la hija de ambos.

En su canción, Camejo afirma que “nadie sabe” lo que calló, y que la “juzgaron sin preguntar”.

Otro de los versos afirma:

No me caí, me levanté,

aunque lloraba, no me dejé.

Yo en creer cometí un error,

eran promesas y falso amor.

Ya es el ayer, se terminó.

Esa vieja historia se acabó,

Y si hoy canto es por las que no

por las que el miedo las apagó