La exitosa participación de Marcel Novick en un torneo de póker en Punta del Este

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El exfutbolista de Peñarol Marcel Novick fue la gran figura del torneo semanal de póker Buy in US$220, celebrado en el hotel Enjoy Punta del Este, donde se consagró como primero.
El certamen contó con 36 inscriptos, lo que permitió conformar un pozo total de US$ 10.600.
De los premios, Novick obtuvo US$ 3.920. El segundo puesto fue para Jund Alois, que se hizo con US$2.330, y en tercer lugar quedó Rodrigo Frugones, que ganó US$1.430.
Marcel Novick y Jund Alois aseguraron además su clasificación a la Gran Mesa Final del próximo 31 de marzo, donde se competirá por ingresar al Main Event de mayo.
El apellido Novick no es ajeno al mundo del póker. Su hermano Hernán Novick, también exfutbolista, obtuvo destacadas participaciones en diferentes torneos.
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