La coronación de Carlos III del Reino Unido se realizará el sábado 6 de mayo de 2023

El rey Carlos III del Reino Unido será coronado el sábado 6 de mayo de 2023, según confirmó la Casa Real en su cuenta oficial de Twitter.

"La ceremonia verá a Su Majestad el rey Carlos III coronado junto a la reina consorte", Camilla, según comunicaron desde el Palacio de Buckingham.

El evento, que se realizará casi 70 años después que la coronación de su antecesora, la reina Isabel II, tendrá lugar en la abadía de Westminster y será oficiada por el arzobispo de Canterbury, como dicta la tradición protocolar británica.

"La coronación reflejará el rol actual del monarca y mirará hacia el futuro, al tiempo que se arraigará en las tradiciones y la pompa que vienen de larga data", reza el comunicado oficial.

Isabel II fue coronada el 2 de junio de 1953, luego de haber asumido a sus 25 años tras la muerte de su padre, Jorge VI, fallecido el 6 de febrero de 1952. El evento fue la primera coronación televisada de la historia, orquestada bajo la presidencia del consorte de la fallecida monarca y padre del actual soberano, Felipe, el duque de Edimburgo.

Carlos III asumió como monarca británico —y otros catorce estados de la Mancomunidad de Naciones— a sus 73 años, el pasado 8 de setiembre de 2022, al fallecer Isabel II en el Castillo de Balmoral, en Escocia.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.