La combinada: ganó US$ 90.000 tras racha de aciertos geopolíticos sobre Irán y Venezuela

Un perfil anónimo de una plataforma de apuestas en línea generó sorpresa luego de ganar cerca de US$ 90.000 en los últimos meses tras acertar una seguidilla de eventos militares y geopolíticos de alto impacto a nivel mundial.
El caso abre el debate sobre el posible uso de información privilegiada en mercados de apuestas vinculados a conflictos internacionales.
El usuario, identificado únicamente por el alias BulkeyBull, figura como miembro de la plataforma desde junio de 2025 y registra más de 100 apuestas realizadas. En los últimos días acumuló un beneficio total que asciende a US$ 89.427,32.
La racha de aciertos incluye eventos como:
— La salida de Alí Jameneí del poder en Irán.
— Ataques aéreos realizados el 28 de febrero por EE. UU. e Israel.
— Crisis en el estrecho de Ormuz.
— La salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.
— Operaciones de EE. UU. contra carteles de narcos.
How can a random Polymarket account correctly predict:— Car (@CarOnPolymarket) March 4, 2026
- US striking Venezuela
- US kidnapping Maduro
- US forces in Venezuela
- US striking Iran
- Israel striking Iran
- US striking Iraq
- Israel striking Khamenei
- US anti cartel operations
And his next bet is public for… https://t.co/rM9kDRGdNW
