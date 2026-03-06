Curiosidades

La combinada: ganó US$ 90.000 tras racha de aciertos geopolíticos sobre Irán y Venezuela

Más que bola de cristal

Un perfil anónimo de una plataforma de apuestas en línea generó sorpresa luego de ganar cerca de US$ 90.000 en los últimos meses tras acertar una seguidilla de eventos militares y geopolíticos de alto impacto a nivel mundial.

El caso abre el debate sobre el posible uso de información privilegiada en mercados de apuestas vinculados a conflictos internacionales.

El usuario, identificado únicamente por el alias BulkeyBull, figura como miembro de la plataforma desde junio de 2025 y registra más de 100 apuestas realizadas. En los últimos días acumuló un beneficio total que asciende a US$ 89.427,32.

La racha de aciertos incluye eventos como:

— La salida de Alí Jameneí del poder en Irán.

— Ataques aéreos realizados el 28 de febrero por EE. UU. e Israel.

— Crisis en el estrecho de Ormuz.

— La salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

— Operaciones de EE. UU. contra carteles de narcos.

How can a random Polymarket account correctly predict:



- US striking Venezuela

- US kidnapping Maduro

- US forces in Venezuela

- US striking Iran

- Israel striking Iran

- US striking Iraq

- Israel striking Khamenei

- US anti cartel operations



And his next bet is public for… https://t.co/rM9kDRGdNW — Car (@CarOnPolymarket) March 4, 2026

