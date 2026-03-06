Contenido creado por Gonzalo Charquero
Más que bola de cristal

La combinada: ganó US$ 90.000 tras racha de aciertos geopolíticos sobre Irán y Venezuela

Un perfil anónimo acertó una seguidilla de sucesos vinculados a conflictos protagonizados por EE. UU.

06.03.2026 10:45

Lectura: 2'

2026-03-06T10:45:00-03:00
Montevideo Portal

Un perfil anónimo de una plataforma de apuestas en línea generó sorpresa luego de ganar cerca de US$ 90.000 en los últimos meses tras acertar una seguidilla de eventos militares y geopolíticos de alto impacto a nivel mundial.

El caso abre el debate sobre el posible uso de información privilegiada en mercados de apuestas vinculados a conflictos internacionales.

El usuario, identificado únicamente por el alias BulkeyBull, figura como miembro de la plataforma desde junio de 2025 y registra más de 100 apuestas realizadas. En los últimos días acumuló un beneficio total que asciende a US$ 89.427,32.

La racha de aciertos incluye eventos como:

— La salida de Alí Jameneí del poder en Irán.

— Ataques aéreos realizados el 28 de febrero por EE. UU. e Israel.

— Crisis en el estrecho de Ormuz.

— La salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

— Operaciones de EE. UU. contra carteles de narcos.

