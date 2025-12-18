La coalición republicana se reunió para “analizar los grandes temas” del país

Política

Montevideo Portal

Los partidos que conforman la coalición republicana se reunieron en la mañana de este jueves en una mesa política con el objetivo de comenzar a coordinar acciones para el futuro y tratar temas de la actualidad.

La instancia se desarrolló en la sede del Partido Independiente (PI) y fue conformada por representantes del partido liderado por Pablo Mieres, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC).

En conferencia de prensa, Mieres aseguró que estas instancias entre los diferentes sectores de la coalición republicana se darán periódicamente con el objetivo de “analizar los grandes temas del país, para intercambiar posiciones”.

“Tenemos una idea en común de cómo llevar adelante el país y de cómo actuar siendo ahora oposición. Tenemos un programa que fue firmado por todos los partidos de la coalición en noviembre del 2024 y que por lo tanto debe ser un poco la guía para el trabajo en estos tiempos”, dijo Mieres.

El líder del PI agregó que el cometido de la mesa política no pasa únicamente por cuestionar o criticar a la actual administración del gobierno, a la que consideró carente de ideas e iniciativas, sino también por demostrarle a la ciudadanía que existe una alternativa de gobierno.

Por otro lado, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo: “Un objetivo es votar juntos en un balotaje, en el proceso que viene, pero además gobernar juntos. Así que hoy lo que se habló era coordinación política, y esto es paso a paso. Cada partido tiene su identidad, cada partido mantiene sus propias historias, matices, estrategias y cada partido además tiene sus perfiles, pero hay un objetivo común”.

“Cabildo Abierto tiene la puerta abierta de esta coalición de par en par las 24 horas del día. Y, de hecho, ellos mismos han sido claros al decir ‘por ahora no’; el tiempo dirá”, expresó el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

Ante esto, mencionó que como últimamente Cabildo Abierto no ha aceptado ser parte del intercambio dentro de la coalición, optaron por no invitarlo. De todos modos, según explicó, la relación con el partido liderado por Guido Manini es buena; la distancia que ha tomado sería parte de una estrategia electoral.

Montevideo Portal