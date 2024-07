La carta que le dedicó Orsi a Cosse al “cerrar una etapa” en la IM: “Gobernar es optar”

Política

El exintendente de Canelones y candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, divulgó en redes sociales una carta dirigida a quien es su compañera de fórmula, Carolina Cosse.

Cosse renunció de forma oficial a su cargo de intendenta de Montevideo este lunes 8 de julio y, de ahora en más, encarará la campaña electoral como candidata a vicepresidenta del FA.

En la carta, Orsi manifestó que descontaba la existencia de “una mezcla de emoción, satisfacción y nostalgia”, pero también de “un comprensible descontento en tu interior”.

“El honor de que la ciudadanía te confiera confianza a través del voto tiene un valor difícil de explicar. Me consta de tu perenne autoexigencia en las tareas que has emprendido y no ha sido la excepción cuando te tocó gobernar Montevideo”, manifestó Orsi.

Y prosiguió: “Estar en contacto con los vecinos, con la gente de cada pueblo, de cada rincón, de cada departamento; escuchar, escuchar y mil veces escuchar no es mérito de un gobernante; es una obligación connatural a la investidura del mandato que nos fue otorgado […] Gobernar es optar y bregar por el bienestar colectivo. Y tú lo has hecho, Carolina. Hoy cierras una etapa y el lugar escogido para hacerlo [Espacio Modelo] demuestra que transformar las realidades no es una quimera. Una ciudad, un departamento que multiplica los espacios públicos para el disfrute de las infancias y las familias habla a las claras de dónde pone el centro”.

Con “un cálido abrazo”, Orsi finalizó la carta, publicada sobre las 19 horas.

Querida @CosseCarolina , cierras hoy una etapa y el lugar escogido para hacerlo demuestra que transformar realidades no es una quimera. pic.twitter.com/2vkd1k0egx — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 9, 2024

El pasado 30 de junio, la candidatura de Orsi se impuso a la de Cosse con 247.295 votos, contra los 157.127 que obtuvo la ahora exintendenta de Montevideo.

Sobre las 22 horas de ese domingo, ambos subieron, junto a otros dirigentes, al escenario ubicado frente a La Huella de Seregni para anunciar que compondrían juntos la fórmula presidencial del FA.

