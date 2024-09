La carta de indignación de la esposa de Jonathan Otero, el hincha de Nacional asesinado

Judiciales

Natalia Díaz, esposa Jonathan Otero —el hincha de Nacional asesinado de un balazo en el pecho en los festejos del club por el aniversario 125—, publicó una sentida carta en redes sociales luego de que la Justicia emitiera una condena para el autor del disparo.

A través de su cuenta de Facebook, Díaz consideró que el asesino saldrá con 27 años de edad, “con toda su vida por delante”. “Le arruinó la vida a tus hijos, que ya no van a tener nunca más a su papá, me mató a mí en vida, que ya no tengo a mi compañero de vida, mi amigo, mi amor, mi pilar. En ocho años paga habernos destrozado la vida, hacer que sea una tortura completa”, indicó la esposa del hombre de 37 años.

El asesino tiene 19 años y es carente de antecedentes penales, algo que pesó a la hora de que la Justicia emitiera una sentencia para ratificar el acuerdo abreviado entre las partes. “Disparó contra la gente que había, no tenía nada personal contra Jona, pero lo mató. Podría haber sido un niño o cualquier otro hincha”, sostuvo Díaz.

La esposa de Otero aseguró que va a “pelear” para que el joven esté más años en la cárcel que en libertad, y opinó que no hay argumento que le valga para entender que la pena es justa. “Ellos dicen eso porque llegan a su casa y tienen a su esposo y sus hijos”, indicó sobre el final del texto.

Otero era trabajador de la salud y en su momento sus compañeros lamentaron la pérdida al decir que era un “excelente padre de familia”. “Estaba siempre dispuesto a dar una mano, siempre una solución a cada problema”, indicaron.

El joven de 19 años fue condenado a ocho años de prisión luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El delito por el que se lo condenó fue por homicidio muy especialmente agravado. La fiscal del caso fue Mirta Morales.

