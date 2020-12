La carta de Danilo Astori a Tabaré Vázquez: “Te ganaste el cielo”

Política

El exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, quien ocupó el cargo durante los dos períodos en que presidió Tabaré Vázquez, le escribió una emotiva carta de despedida tras su fallecimiento en la madrugada de este domingo.

En la carta, Astori repasó la historia que ambos vivieron juntos. Allí destacó la designación de Vázquez como candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en 1989, lo que derivó en la primera victoria electoral del partido en una elección departamental, y otras tantas instancias, como el Consejo de Ministros en el que Vázquez informó al gabinete que tenía un tumor.

"Todavía repaso en mi memoria la admirable entereza, la gran valentía y la estatura institucional de las que hiciste gala aquella mañana en la que, desde el Consejo de Ministros, nos anunciaste tu enfermedad. Desde entonces sabíamos que tu partida de hoy era algo posible. Sin embargo, el tamaño de la herida que tenemos todos los uruguayos -frenteamplistas o no- es muy grande y el dolor que genera es muy hondo", escribió el exministro.

"Es inevitable que en estos momentos desfilen por nuestra mente y nuestro corazón todas las experiencias que, al concentrarnos en nuestro fuero interno, viven como recuerdos que se aman. Es que amar es recordar. Y en nuestro caso me estoy refiriendo a 31 años de trabajo conjunto en diversas áreas de la acción política", continuó Astori.

"Te conocí en 1989. Y quiero decirte que apenas tuvimos nuestros primeros encuentros junto a nuestro inolvidable compañero Líber Seregni, supe que el Frene Amplio había tomado una decisión acertada al nominarte como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo. Es cierto que aún no tenías experiencia de gobierno, pero era tan grande tu capacidad para llegarle a la gente -por encima de acuerdos y discrepancias- que no tuve dudas que tendrías un gran apoyo de los ciudadanos de la capital. Es que la gente creía en una persona como tú, que la escuchaba, se hacía cargo de sus frustraciones y sus esperanzas y le hablaba en un idioma cercano y comprensible", agregó.

Astori señaló que Vázquez fue responsable de una "gran acumulación política" que llevó al Frente Amplio a la Presidencia de la República en tres ocasiones y a él en dos de ellas, y afirmó que allí "se mantuvo y hasta se acrecentó la capacidad para llegarle a la gente y se agregó el enorme atributo de conducir al Uruguay durante uno de los períodos con mayores realizaciones en el campo de las transformaciones estructurales tendientes a lograr niveles más altos de desarrollo económico y social y una mejora notable en las condiciones de vida de la gente".

"Quiero decirte, como lo hice en diversas oportunidades, que para mí fue un honor enorme que me distinguieras con tu confianza y me apoyaras en la tarea diaria, llena de desafíos por la diversidad y la relevancia de los asuntos que era preciso encarar", expresó Astori.

En el final, la carta del exministro continúa: "Querido Tabaré, has partido físicamente. Pero eso no solo no impide sino que refuerza el recuerdo que alentará en todas nuestras almas acerca de la vida y la obra de uno de los más grandes referentes de toda la historia de la izquierda uruguaya. Te ganaste el cielo".

