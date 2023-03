La carta de Carmela Hontou a tres años de la pandemia: “Me pegaron innecesariamente”

Locales

La diseñadora Carmela Hontou, señalada como la responsable de haber ingresado el coronavirus a Uruguay, publicó este lunes 13 de marzo una carta al público, fecha en la que se cumplen tres años de la pandemia de covid-19.

Hontou asegura en la misiva que pasaron solo tres años de su llegada al país con la “alegría y felicidad” de haber logrado con “esfuerzo y muchos años de dedicación” que su marca llegara a las vidrieras de España e Italia luego de que fuera elegida por dos empresas de esos países.

“Ese día importante en mi vida nunca llegó ya que un oscuro 13 de marzo se anticipó con una espantosa noticia: haber contraído el virus covid-19 en Uruguay, mientras a todos nos paralizaba el miedo y la poca información sobre este nuevo flagelo. Algunos perversos lo único lo único que hicieron fue usarme como culpable y buscar un chivo expiatorio. Me refiero a los que se aprovecharon de esta espantosa enfermedad mundial, a esos periodistas, comunicadores, funcionarios de gobierno, personas y muchos que me conocían de toda la vida que me fusilaron con dedo acusador”, dice la carta.

Luego, indica que esas mentiras las habrán escuchado y visto repetirse “una y mil veces” y aclara que lo único cierto es que se contagió, estuvo tres días “al borde de la muerte”, cerró su empresa, se curó y después de eso ver cómo sigue con su vida. Reconoce en la carta que se considera una mujer emprendedora, que conoce la lucha desde chica y que pudo lograr un lugar en el diseño en base a esfuerzo y a décadas de trabajo.

“Pero un día quedé sorprendida por las ‘chetas de los audios de Carrasco’, pero también comunicadores de radios, periódicos, programas de tv, de aquí y de varios países, que se hicieron eco de una mentira. Me pegaron innecesariamente, de manera injusta, y nada les importó que fuera un ser humano, ni el género, ni nada. Solamente llevarse por una gran mentira que era alimentada por algunos perversos que he tenido que denunciar en la Justicia”, afirma.

“Pasaron tres años y, luego de haber llorado mucho y de tratamientos médicos, sigo adelante. No como si tuviera 40 años en mi profesión, sino que es empezar de nuevo, como cuando tenía 22. Hoy más que nunca agradezco a Dios, que me ayuda a superar esta prueba durísima, mientras confío en que se hará justicia y deberá llegarle a cada uno de los que me difamaron”, agrega.

En este sentido, cuenta que hoy lo que más valora es la vida y volver a sentirse “motivada” para crear nuevamente, algo que cataloga como un “renacer” que construyó luego de la “oscuridad”, motivada por haber sido abuela. Eso, cuenta, le dio una “inyección” en su vida que con solo ver la cara de sus nietos se vuelve a “emocionar” y decir que “hay que seguir”.

“No tienen idea cómo valoro a todas aquellas personas que el 22 de enero fueron a darme su apoyo en el desfile de la parada 8 de la brava [Punta del Este], cómo valoro a los amigos virtuales que me convencieron de volver, ellos hicieron mucho y estaré altamente agradecida por recibirme en esa pasarela. Cada 13 de marzo lo recordaré como el peor día, pero también como el día que debo poner el mayor esfuerzo porque sigo más viva que nunca y entendiendo que es un aprendizaje y vendrán nuevos desafíos”, sostiene la carta.

Finalmente, la misiva pide que lo que ocurrió en el pasado sirva para que cada ser humano aprenda a no prejuzgar, a ser más empático con su prójimo, a ser solidario y que este triste incidente que lleva su nombre “sea un aprendizaje para todos”.

