La carta de Benjamín Liberoff a su padre tras saber que lo torturaron en el centro Bacacay

El senador frenteamplista y exsubsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, dedicó una carta a sus padres, luego de conocer días atrás que Manuel Liberoff estuvo en cautiverio y fue torturado en el centro de detención clandestino utilizado por la dictadura argentina (1976-1983) que funcionó en una casa en la calle Bacacay, en el barrio de Flores, ubicado en la misma manzana del centro de exterminio Automotores Orletti.

"Feliz Navidad Viejos. El 24 no me dió el día para escribirles", afirmó Liberoff en el encabezado de la carta, a la que accedió Montevideo Portal, y a continuación narró que ese día "arrancó complicado".

En la misiva titulada "Usted no me levante la voz", te acuerdas querido viejo, Benjamín Liberoff señaló que el 24 de diciembre, al despertarse, leyó una nota de El Observador que informaba que el juez federal argentino Daniel Rafecas había probado que los uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz estuvieron en cautiverio en el centro de Bacacay.

Dos días después, La Diaria informó a partir de declaraciones de Liberoff que su padre había estado en el mismo centro clandestino. Su padre fue secuestrado en la madrugada del 19 de mayo de 1976, en su domicilio en Buenos Aires.

En la carta que Liberoff dedicó a sus padres, el hijo del desaparecido detalló que, luego de leer la nota, se puso en contacto con la secretaría de Rafecas. La respuesta decía: “De la misma forma se ha probado que Manuel estuvo en Bacacay y se han imputado su privación ilegal de la libertad y los tormentos a los que fue sometido. Los actuales 5 detenidos, que ya han prestado declaración y se han negado a declarar, han sido imputados por 31 hechos de Bacacay, 81 de Orletti y 8 de Pomar y Chiclana. Entre ellos, en Bacacay, Manuel es víctima. Habrá juicio por estos hechos”.

Sobre esto, el ahora dirigente frenteamplista añadió un comentario. “Confirmado que luego de que te detuvieran en el apartamento de ustedes en la calle San Martín 2160 y que te llevaron encapuchado con el poncho del abuelo Santiago”, sostuvo.

“Viejos, tendré mas que contarles en el 2023 que está por comenzar, ojalá que, como para muchos más compatriotas, nos acerquen a la verdad y justicia. Fue un 24 de diciembre distinto y hasta si querés más cercano a ustedes, con señales que ayudarán a encontrar algo de paz”, escribió Liberoff al finalizar su carta.

Atando cabos

En su misiva, Liberoff también explicó que “una pieza fundamental” que desde su punto de vista le permitía concluir que su padre había sido torturado en el centro de la calle Bacacay fue el testimonio de Juan Ignacio Azarola Saint, que estuvo en cautiverio en la misma época. La declaración del hombre ocurrió ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes de Argentina sobre el secuestro y asesinato perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

“En la silla ubicada a mi izquierda, se encontraba un médico quien había resido once años en la ROU y había en el pasado estado afiliado al Partido Comunista uruguayo, entonces permitido por la Ley. Creo su apellido era Larencof… En varias oportunidades fue violentamente golpeado, especialmente en una ocasión en la cual se quitó la venda que cubría su vista, y en otra, cuando irrumpió un sujeto a quien apodaban ‘Coronel’, de voz ronca y amenazador de tortura y muerte para todos nosotros a quien le dijo Larencof: ‘Usted no me levante la voz’”, dijo Azarola en 1985.

Liberoff también recordó información que le había entregado en 2005 la Comisión para la Paz conformada por el expresidente Jorge Batlle, sobre que su padre fue detenido y desaparecido y que "probablemente" estuvo un tiempo en esa casa.

Rafecas dijo a El Observador que, en el marco de la investigación de la causa conocida como Primer Cuerpo de Ejército, pudo comprobar que Bacacay funcionó antes de Orletti, y que a ese centro fueron llevados en mayo de 1976 tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz, así como la pareja que formaban Rosario Barredo y William Withelaw.

Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron detenidos el 18 de mayo y la pareja fue secuestrada el 13 de mayo junto a la hija de la mujer y dos hijos de la pareja. Tanto el senador como el diputado, así como Barredo, Withelaw y los tres niños, permanecieron cautivos en el centro de Bacacay, según detalló el juez a El Observador. En tanto, los cuatro adultos, luego trasladados para ser asesinados, fueron encontrados muertos el 21 de mayo.

El juez dijo que uno de los testimonios fue de Gabriela Schroeder, la hija de Barredo que tenía cuatro años al momento del secuestro. “Ella recordaba el sótano de la casa que era muy particular y detalles del baño, el patio descubierto, la entrada del lugar, la cocina, los pisos del inmueble, la habitación en la cual permaneció junto a sus hermanos, y los ruidos que se escuchaban desde el lugar”, afirmó Rafecas. La descripción, sostuvo el magistrado, fue coincidente con la que dieron otras víctimas que estuvieron cautivas en el lugar.