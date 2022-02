La caída de Ucrania causaría un efecto dominó, dice primer ministro esloveno

Internacionales

Esperemos que no

Si Ucrania cae en manos de Rusia, seguirían por efecto dominó Moldavia, Georgia, los Balcanes occidentales y las repúblicas bálticas, advirtió hoy el primer ministro esloveno, Janez Jansa, sin descartar una tercera guerra mundial.



"Si cae Ucrania, siguen Moldavia, Georgia, los Balcanes occidentales, los países bálticos", opinó Jansa en una entrevista con los medios eslovenos Nova24, Planet TV y Siol.



Dijo que Rusia atacaría primero los países en torno a la Unión Europea que todavía no se han adherido a esta y a la OTAN, pero que después sería el turno del Báltico.



"Allí tendríamos un grave conflicto y posiblemente el comienzo de la tercera guerra mundial", consideró Jansa.



En cambio, si Ucrania resiste, no habrá escalada y se llegará a negociaciones, por lo que la defensa de Ucrania es de crucial importancia para Europa y para todo el mundo, subrayó el mandatario.



Advirtió de que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría tratar de incitar conflictos en los Balcanes occidentales como estrategia de desviar la atención.



"Partes de los Balcanes que todavía no forman parte de la UE son presa potencial de las aspiraciones de Putin. Posiblemente incite allí conflictos y desordenes para mantener a la UE ocupada con los Balcanes mientras Rusia se dedica a su vecindad", vaticinó.



Consideró que en los Balcanes occidentales los puntos conflictivos son la secesionista República Serbia de Bosnia-Herzegovina, las tensiones entre Serbia y Kosovo y la complicada situación en Montenegro.

EFE