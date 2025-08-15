Locales

La avenida 18 de Julio será peatonal este sábado: por qué y cuáles son los desvíos

Montevideo Portal

Este sábado 16 de agosto, la avenida 18 de Julio se volverá peatonal en el tramo que va desde Julio Herrera y Obes hasta Cuareim desde las 11:00 a las 15:00.

La Intendencia de Montevideo (IM) dispuso una jornada de actividades para niños y público en general con actividades gratuitas al aire libre por el Día del Niño, que se celebra este domingo 17 de agosto.

Así, la comuna anunció que habrá clases de patinaje, payasos con globos y tizas e incluso una banda marchante que, al terminar el día, abrirá un stand de exhibición de instrumentos musicales.

Se dispusieron dos principales puntos para las actividades a realizar: la plaza Cagancha y la Fabini o del Entrevero.

En la Cagancha habrá propuestas como un taller del programa Cocina Uruguay de la IM, un simulador de impacto o la enseñanza del juego de cartas Pokémon TCG. En la Fabini, en tanto, habrá un taller de decoración de cupcakes, maquillaje artístico y un puesto de recepción de juguetes.

El cierre de la jornada será con un espectáculo musical a cargo de Ruperto Rocanrol, a la hora 14:15 en la plaza Fabini.

Cortes y desvíos de tránsito

El corte para el desvío de tránsito será en el horario de 9:30 a 17:00 y el desvío de transporte comenzará a las 9:00.

Líneas al centro

100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio - Barrios Amorín - Minas - Uruguay – Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.

Líneas al centro

104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11, D9: Tacuarembó – Colonia – J. Herrera y Obes – 18 de Julio a sus rutas.

Líneas hacia afuera

100, 102, 103, 105, 109, 110, 111 y D8: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido – a sus rutas.

Líneas hacia afuera

21, 60, 62, 64, 104, 180, 187, 188, CE1, D9, D10 y D11: 18 de Julio – J. Herrera y Obes – San José – Ejido a rutas.

Líneas por Paraguay

427 y 538: Wilson Ferreira - Río Branco – Mercedes a su ruta.

Líneas por Río Negro

427, 538 y 582: Libertador – Colonia – J. Herrera y Obes a sus rutas.

Paradas suspendidas

18 de Julio desde Barrios Amorín a J. Herrera y Obes - Río Negro y 18 de Julio - Paraguay y 18 de Julio.

Paradas provisorias

Se utilizarán las paradas oficiales en las vías de desvío.

Montevideo Portal